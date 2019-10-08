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Udgået
Opvarmer mælk på farten
Opvarmer hurtigt
Beskyttende låg til bæger
Opvarmer også babymad
Behøver ikke strøm. Dette er flaskevarmeren, som du kan tage med overalt. Kogt vand i termoflasken forbliver varm i op til 6 timer og kan bruges til at opvarme flere flasker.
Flaskevarmeren kan opvarme 180 ml mælk på blot 2,5 minutter*.
Låget med nem hældetud er fremstillet til at undgå spildte væsker på farten. Det har tydelige indstillinger for åbning og lukning og er nemme at rengøre.
3.9
ud af 5
43
Anmeldelser
82%
anbefaler dette produkt
Knutenpaul
08/10/2019
Deutschland
Sehr empfehlenswert
Eines der besten Geschenke das wir zur Geburt unseres ersten Kindes bekommen haben. Wir benutzen seit Monaten täglich und würden es immer wieder kaufen. Praktisch auch neben dem Bett.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs
Natti
21/05/2019
Deutschland
Nur zu empfehlen
Ich würde es jeder Zeit wieder kaufen. Hält super lange warm
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs
FlyingBee
06/08/2017
Deutschland
Super praktisch
Ich finde den Flaschenwärmer für unterwegs super praktisch und nehme ihn oft her. Das Wasser bleibt gut heiß und man ist damit komplett unabhängig, wenn das Fläschchen schnell erwärmt werden muss - kein lästiges nach heißem Wasser fragen im Restaurant.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023.
For en flaske på 180 ml med en temperatur på 20ºC
Philips Avent-modermælksposer og 60 ml flasker kan ikke bruges i denne flaskevarmer.