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  • Opvarmning hvor som helst og når som helst

Udgået

Philips AventFlaskevarmer på farten

SCF256

3.9
| (43) Anmeldelser | 82% anbefaler dette produkt
Opvarmning hvor som helst og når som helst
Denne flaskevarmer gør det muligt at opvarme din mælk når som helst og hvor som helst, du har brug for at made din baby på farten. Kogt vand i en termoflaske holder sig varm i op til 6 timer, og flasker kan varmes op på 2,5 minutter.
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Opvarmning hvor som helst og når som helst

  • Opvarmer mælk på farten

  • Opvarmer hurtigt

  • Beskyttende låg til bæger

  • Opvarmer også babymad

Termisk flaskeopvarmning til varm mælk på farten

Behøver ikke strøm. Dette er flaskevarmeren, som du kan tage med overalt. Kogt vand i termoflasken forbliver varm i op til 6 timer og kan bruges til at opvarme flere flasker.

Opvarm sutteflasker på blot 2,5 minutter

Opvarm sutteflasker på blot 2,5 minutter

Flaskevarmeren kan opvarme 180 ml mælk på blot 2,5 minutter*.

Låg med nem hældetud

Låg med nem hældetud

Låget med nem hældetud er fremstillet til at undgå spildte væsker på farten. Det har tydelige indstillinger for åbning og lukning og er nemme at rengøre.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.9

ud af 5

43

Anmeldelser

82%

anbefaler dette produkt

08/10/2019

Deutschland

Deutschland

Sehr empfehlenswert

Eines der besten Geschenke das wir zur Geburt unseres ersten Kindes bekommen haben. Wir benutzen seit Monaten täglich und würden es immer wieder kaufen. Praktisch auch neben dem Bett.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs

21/05/2019

Deutschland

Deutschland

Nur zu empfehlen

Ich würde es jeder Zeit wieder kaufen. Hält super lange warm

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs

06/08/2017

Deutschland

Deutschland

Super praktisch

Ich finde den Flaschenwärmer für unterwegs super praktisch und nehme ihn oft her. Das Wasser bleibt gut heiß und man ist damit komplett unabhängig, wenn das Fläschchen schnell erwärmt werden muss - kein lästiges nach heißem Wasser fragen im Restaurant.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023. 

  1. For en flaske på 180 ml med en temperatur på 20ºC

  2. Philips Avent-modermælksposer og 60 ml flasker kan ikke bruges i denne flaskevarmer.