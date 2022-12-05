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Udgået
Øvebægeret hjælper dit lille barn med at holde koppen og selv drikke. Disse håndtag er formet, så små hænder let kan gribe om dem, og de er samtidig belagt med gummi, så de ikke smutter ud af hånden.
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Alle Philips Avent-flasker og -kopper er kompatible, med undtagelse af glasflaskerne og Grown-up-kopper/My First Big Kid-kopper. Du kan altså sammensætte din perfekte kop, der passer til din babys individuelle udviklingsbehov.
4.5
ud af 5
73
Anmeldelser
94%
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AdinaMariana
05/12/2022
Deutschland
Del af kampagnen
Sehr gut für Baby
Dies ist eine großartige erste Schlucktasse. Er ist in der Lage, es leicht zu halten. Es scheint ihm leicht zu sein, daran zu saugen. Ich liebe es, dass es zwei Arten von Brustwarzen gibt. Meine Baby liebt es.
Fordele
Leicht zu halten
Ulemper
Vielleicht könnte es besser sein, wenn es größer wäre
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Svea29
04/12/2022
Deutschland
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Funktioniert super
Unsere Tochter greift mit ihren 5 Monaten nach allem. Sie hatte keine Probleme sich an den Trinklernbecher zu gewöhnen. Die Griffe passen perfekt in ihre Hände. Durch das leichte Design kann sie die Flasche gut selbst heben. Nach knapp 2 Wochen kann sie manchmal sogar schon alleine den Becher heben und trinkt ein paar Schlücke. Das ein oder andere mal muss ich sie noch etwas unterstützen aber mit etwas mehr Zeit klappt das noch besser. Wie die Aventflaschen im allgemeinen super schöner Becher und leicht zu reinigen. Wenn sie den Becher allerdings umdreht, tropft das Wasser von alleine raus.
Fordele
Optimale Größe der Griffe, leicht zu reinigen
Ulemper
Wenn der Becher umgedreht wird, kommt das Trinken auch ohne saugen raus.
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Smvasina
02/12/2022
Deutschland
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Super, gleich eine zweite nach bestellt!
Mein Baby kann sein Fläschchen sehr gut halten, aber er ist absolut angewidert von Trinklernbechern und weigert sich, aus ihnen zu trinken (er ist fast 7 Monate alt). Ich wollte anfangen, ihm Wasser zu geben, wenn ich ihm zu essen gebe, um ihn ein wenig von der Flasche wegzubringen. Dieser Becher ist perfekt dafür! Er ist leicht zu greifen, gibt ihm ein angenehmes Gefühl mit der Saugerspitze, und dann kann man auf den weichen Deckel umschalten.
Fordele
Saugspitze
Ulemper
Keine
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