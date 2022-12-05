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Udgået

Philips AventSCF262/06 Natural Trainer Cup

SCF262/06

4.5
| (73) Anmeldelser | 94% anbefaler dette produkt
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Øvebæger med bløde håndtag til små hænder

Øvebæger med bløde håndtag til små hænder

Øvebægeret hjælper dit lille barn med at holde koppen og selv drikke. Disse håndtag er formet, så små hænder let kan gribe om dem, og de er samtidig belagt med gummi, så de ikke smutter ud af hånden.

Alle delene tåler opvaskemaskine

Alle delene tåler opvaskemaskine

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Kompatibel med Philips Avent-flasker og -kopper

Kompatibel med Philips Avent-flasker og -kopper

Alle Philips Avent-flasker og -kopper er kompatible, med undtagelse af glasflaskerne og Grown-up-kopper/My First Big Kid-kopper. Du kan altså sammensætte din perfekte kop, der passer til din babys individuelle udviklingsbehov.

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4.5

ud af 5

73

Anmeldelser

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1

05/12/2022

Deutschland

Deutschland

Sehr gut für Baby

Dies ist eine großartige erste Schlucktasse. Er ist in der Lage, es leicht zu halten. Es scheint ihm leicht zu sein, daran zu saugen. Ich liebe es, dass es zwei Arten von Brustwarzen gibt. Meine Baby liebt es.

Fordele

Leicht zu halten

Ulemper

Vielleicht könnte es besser sein, wenn es größer wäre

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04/12/2022

Deutschland

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Funktioniert super

Unsere Tochter greift mit ihren 5 Monaten nach allem. Sie hatte keine Probleme sich an den Trinklernbecher zu gewöhnen. Die Griffe passen perfekt in ihre Hände. Durch das leichte Design kann sie die Flasche gut selbst heben. Nach knapp 2 Wochen kann sie manchmal sogar schon alleine den Becher heben und trinkt ein paar Schlücke. Das ein oder andere mal muss ich sie noch etwas unterstützen aber mit etwas mehr Zeit klappt das noch besser. Wie die Aventflaschen im allgemeinen super schöner Becher und leicht zu reinigen. Wenn sie den Becher allerdings umdreht, tropft das Wasser von alleine raus.

Fordele

Optimale Größe der Griffe, leicht zu reinigen

Ulemper

Wenn der Becher umgedreht wird, kommt das Trinken auch ohne saugen raus.

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02/12/2022

Deutschland

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Super, gleich eine zweite nach bestellt!

Mein Baby kann sein Fläschchen sehr gut halten, aber er ist absolut angewidert von Trinklernbechern und weigert sich, aus ihnen zu trinken (er ist fast 7 Monate alt). Ich wollte anfangen, ihm Wasser zu geben, wenn ich ihm zu essen gebe, um ihn ein wenig von der Flasche wegzubringen. Dieser Becher ist perfekt dafür! Er ist leicht zu greifen, gibt ihm ein angenehmes Gefühl mit der Saugerspitze, und dann kann man auf den weichen Deckel umschalten.

Fordele

Saugspitze

Ulemper

Keine

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