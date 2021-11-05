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Udgået
Classic
Tilsæt kun vand, og sæt den i mikrobølgeovnen i helt ned til 2 minutter. Den nøjagtige længde på cyklussen afhænger af watt-tallet på din mikrobølgeovn: 2 min. ved 1100-1850 watt, 4 min. ved 850-1000 watt, 6 min. ved 500-850 watt.
Philips Avent-mikrobølgesterilisatoren er designet til at passe til de fleste mikrobølgeovne på markedet. Den lille størrelse gør den praktisk at have med på rejsen, så du altid har en steril flaske, når du skal på korte ture eller længere ferier i udlandet. Den er også perfekt som en ekstra sterilisator hos bedsteforældrene. Mål: 166 (H), 280 (B), 280 (L) mm.
Indholdet forbliver sterilt i op til 24 timer, hvis apparatet ikke åbnes.
4.8
ud af 5
4
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Joilen
05/11/2021
België
Makkelijk in gebruik
Heel makkelijk in gebruik. Je kan hier veel flesjes tegelijk met steriliseren en in enkele minuten is het klaar!
Fordele
Makkelijk in gebruik, niet te groot, geen onnodige kabels, ...
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF277/01 Startset met magnetronsterilisator
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF277/01 Startset met magnetronsterilisator
gaelle
16/10/2011
France
ne sert pas que de stérilisateur
mon fils à maintenant 5 ans et je l'utilise toujours. pas pour les biberons mais pour stéreliser mes petits pots pour la confiture ou tout simplement cuire des légumes à la vapeur
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes
gaelle
16/10/2011
France
ne sert pas que de stérilisateur
mon fils à maintenant 5 ans et je l'utilise toujours. pas pour les biberons mais pour stéreliser mes petits pots pour la confiture ou tout simplement cuire des légumes à la vapeur
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023.
2 min. ved 1100-1850 W, 4 min. ved 850-1000 W, 6 min. ved 500-800 W.