Praktisk på rejser. Passer til de fleste mikrobølgeovne.

Philips Avent-mikrobølgesterilisatoren er designet til at passe til de fleste mikrobølgeovne på markedet. Den lille størrelse gør den praktisk at have med på rejsen, så du altid har en steril flaske, når du skal på korte ture eller længere ferier i udlandet. Den er også perfekt som en ekstra sterilisator hos bedsteforældrene. Mål: 166 (H), 280 (B), 280 (L) mm.