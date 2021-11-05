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  • Steriliserer 6 flasker på 2 minutter*
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  • Steriliserer 6 flasker på 2 minutter*
  • Steriliserer 6 flasker på 2 minutter*
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  • Steriliserer 6 flasker på 2 minutter*

Udgået

Philips AventSterilisator til mikroovn - startsæt

SCF277/01

4.8
| (4) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Steriliserer 6 flasker på 2 minutter*
Avent-startsættet med sterilisator til mikroovn er kompakt og let og derfor ideel at bruge både ude og hjemme
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Ultrahurtig sterilisator, der er nem at bruge

Steriliserer 6 flasker på 2 minutter*

  • Classic

Tilsæt kun vand, og sæt den i mikrobølgeovnen

Tilsæt kun vand, og sæt den i mikrobølgeovnen

Tilsæt kun vand, og sæt den i mikrobølgeovnen i helt ned til 2 minutter. Den nøjagtige længde på cyklussen afhænger af watt-tallet på din mikrobølgeovn: 2 min. ved 1100-1850 watt, 4 min. ved 850-1000 watt, 6 min. ved 500-850 watt.

Praktisk på rejser. Passer til de fleste mikrobølgeovne.

Praktisk på rejser. Passer til de fleste mikrobølgeovne.

Philips Avent-mikrobølgesterilisatoren er designet til at passe til de fleste mikrobølgeovne på markedet. Den lille størrelse gør den praktisk at have med på rejsen, så du altid har en steril flaske, når du skal på korte ture eller længere ferier i udlandet. Den er også perfekt som en ekstra sterilisator hos bedsteforældrene. Mål: 166 (H), 280 (B), 280 (L) mm.

Indholdet forbliver sterilt i op til 24 timer, hvis apparatet ikke åbnes.

Indholdet forbliver sterilt i op til 24 timer, hvis apparatet ikke åbnes.

Indholdet forbliver sterilt i op til 24 timer, hvis apparatet ikke åbnes.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.8

ud af 5

4

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

05/11/2021

België

België

Makkelijk in gebruik

Heel makkelijk in gebruik. Je kan hier veel flesjes tegelijk met steriliseren en in enkele minuten is het klaar!

Fordele

Makkelijk in gebruik, niet te groot, geen onnodige kabels, ...

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF277/01 Startset met magnetronsterilisator

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF277/01 Startset met magnetronsterilisator

16/10/2011

France

France

ne sert pas que de stérilisateur

mon fils à maintenant 5 ans et je l'utilise toujours. pas pour les biberons mais pour stéreliser mes petits pots pour la confiture ou tout simplement cuire des légumes à la vapeur

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes

16/10/2011

France

France

ne sert pas que de stérilisateur

mon fils à maintenant 5 ans et je l'utilise toujours. pas pour les biberons mais pour stéreliser mes petits pots pour la confiture ou tout simplement cuire des légumes à la vapeur

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023. 

  1. 2 min. ved 1100-1850 W, 4 min. ved 850-1000 W, 6 min. ved 500-800 W.