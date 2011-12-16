Søgeord

      Philips Avent Sterilisator til mikroovn

      SCF281/03

      Samlet vurdering / 5
      Steriliser nemt, hvor som helst

      Uanset hvor din dag fører dig hen, kan du sterilisere din babys flasker og tilbehør hurtigt og sikkert. Vores bærbare design er let at tage med dig, og stor nok til at rumme 4 flasker og tilbehør

      Steriliser nemt, hvor som helst

      • Dræber 99,9 % af skadelige bakterier
      • Steriliserer i løbet af 2 minutter
      • Passer til 4 Philips Avent-flasker
      • Passer til de fleste mikrobølgeovne
      Sterilisator til mikrobølgeovn klar på kun 2 minutter

      Dampsterilisatoren til mikrobølgeovne kan anvendes til at sterilisere sutteflasker og andre produkter på blot 2 minutter, så 99,9 % af alle bakterier dræbes. Den nøjagtige længde på cyklussen afhænger naturligvis af watt-tallet på din mikrobølgeovn. 2 minutter ved 1200-1850 W, 4 minutter ved 850-1100 W, 6 minutter ved 500-800 W.

      Dræber 99,9 % af alle bakterier*

      Dampsterilisatoren til mikrobølgeovne dræber beviseligt 99,9 % af alle smittestoffer og bakterier.*

      Indholdet forbliver sterilt i op til 24 timer

      Indholdet forbliver sterilt i op til 24 timer, hvis låget ikke åbnes.

      Steriliserer sutteflasker med almindelig og bred hals

      Sterilisatoren steriliserer sutteflasker med almindelig og bred hals. Op til 4 Philips Avent-sutteflasker kan steriliseres på én gang.

      Letvægtsdesign til sterile sutteflasker på farten

      Sterilisatorens lette og kompakte design gør den nem at tage med dig overalt – på ferier, besøg hos familie osv. Nu kan du altid have steriliserede sutteflasker og andre produkter inden for rækkevidde.

      Passer til de fleste mikrobølgeovne på markedet

      Dampsterilisatoren til mikrobølgeovne er designet, så den passer til stort set alle mikrobølgeovne på markedet, så sutteflasker og andre produkter holdes sterile, uanset hvor du befinder dig.

      Steriliserer pumper, sutter, bestik samt sutteflasker

      Sterilisatoren kan bruges til sterilisering af brystpumper, sutter, bestik og andre produkter samt sutteflasker.

      Sikkerhedsclips til afkøling, der beskytter låget

      Dampsterilisator til mikrobølgeovne har sikkerhedsclips til afkøling, der beskytter låget. Dette sikrer sikker fjernelse af sterilisatoren fra mikrobølgeovnen, så sutteflasker og andre produkter holdes sterile, og brandfare forhindres.

      Tekniske specifikationer

      • Tekniske specifikationer

        Steriliseringstid
        2 min. ved 1200-1850 W, 4 min. ved 850-1100 W, 6 min. ved 500-800 W
        Vandkapacitet
        200 ml

      • Vægt og mål

        Mål
        166 (H), 280 (B), 280 (L)  mm
        Vægt
        740  g

      • Oprindelsesland

        Fremstillet i
        Polen

      • Hvad følger med

        Dampsteriliseringsapparat til mikroovn
        1  stk.
        Tænger
        1  stk.

      • Emballagespecifikationer

        Papirbaseret emballage**
        Ja

      • Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Testresultaterne leveres af et uafhængigt testlaboratorium.
      • *Enten den gamle eller den nye papirbaserede emballage kan modtages i overgangsperioden

