Steriliser nemt, hvor som helst
Uanset hvor din dag fører dig hen, kan du sterilisere din babys flasker og tilbehør hurtigt og sikkert. Vores bærbare design er let at tage med dig, og stor nok til at rumme 4 flasker og tilbehørSe alle fordelene
Sterilisator til mikroovn
Dampsterilisatoren til mikrobølgeovne kan anvendes til at sterilisere sutteflasker og andre produkter på blot 2 minutter, så 99,9 % af alle bakterier dræbes. Den nøjagtige længde på cyklussen afhænger naturligvis af watt-tallet på din mikrobølgeovn. 2 minutter ved 1200-1850 W, 4 minutter ved 850-1100 W, 6 minutter ved 500-800 W.
Dampsterilisatoren til mikrobølgeovne dræber beviseligt 99,9 % af alle smittestoffer og bakterier.*
Indholdet forbliver sterilt i op til 24 timer, hvis låget ikke åbnes.
Sterilisatoren steriliserer sutteflasker med almindelig og bred hals. Op til 4 Philips Avent-sutteflasker kan steriliseres på én gang.
Sterilisatorens lette og kompakte design gør den nem at tage med dig overalt – på ferier, besøg hos familie osv. Nu kan du altid have steriliserede sutteflasker og andre produkter inden for rækkevidde.
Dampsterilisatoren til mikrobølgeovne er designet, så den passer til stort set alle mikrobølgeovne på markedet, så sutteflasker og andre produkter holdes sterile, uanset hvor du befinder dig.
Sterilisatoren kan bruges til sterilisering af brystpumper, sutter, bestik og andre produkter samt sutteflasker.
Dampsterilisator til mikrobølgeovne har sikkerhedsclips til afkøling, der beskytter låget. Dette sikrer sikker fjernelse af sterilisatoren fra mikrobølgeovnen, så sutteflasker og andre produkter holdes sterile, og brandfare forhindres.
Tekniske specifikationer
Vægt og mål
Oprindelsesland
Hvad følger med
Emballagespecifikationer
