Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
SCF284/02
Dræber 99,9 % af skadelige bakterier
Steriliserer i løbet af 6 minutter
Passer til 6 Philips Avent-flasker
Justerbart 3-i-1-design
Sterilisatorens unikke modulære design gør det muligt at anbringe flaskerne og tilbehøret på en nem og fleksibel måde. Således bliver det helt uproblematisk at flytte rundt på dem. De optager også minimal køkkenplads.
Sterilisatoren holder sit indhold – sutteflasker, brystpumper osv. – sterilt i op til 24 timer, hvis låget ikke åbnes.
Kan rumme op til seks 330 ml Philips Avent Classic- og Natural-sutteflasker, der skal steriliseres på én gang.
3.7
ud af 5
249
Anmeldelser
Mummy88
10/07/2018
United Kingdom
Del af kampagnen
Easy to use great design
I love this product it is so convenient as you can pick what basket you need so the size of the items you can sterilise. It is great to find a steriliser that you can fit the weaning equipment in with ease. We have even been on holiday with the steriliser as was so compact and no need so us to worry about the accommodation not having a microwave and buying another. I like that it says safe for 24hours once done and it only takes 6 mins. It is small so fits in our kitchen table without taking over and the lead is generous so you aren’t restricted. It is easy to delimescale when needed. Fits in my larger bottles from USA so would probably fit any brand.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF284/01 3-in-1 electric steam steriliser
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF284/01 3-in-1 electric steam steriliser
Bettsyj78
07/07/2018
United Kingdom
Del af kampagnen
Great slimline design - easy to use
The steriliser has a slim line design which means it doesn't take up the whole worktop. The power cable is just the correct length to keep it from dangling all over the place. The slim line design is fab but very deceiving as I was able to fit everything into one cycle. This is a fantastic steriliser easy to use. Fast sterilisation cycles and I was fully confident they were sterilised properly and safe for my baby to use.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF284/01 3-in-1 electric steam steriliser
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF284/01 3-in-1 electric steam steriliser
ladym
03/07/2018
United Kingdom
Del af kampagnen
A timesaver
It is much better way to sterilize than using boiling water on the stove. Also it is very quick at sterilising my breast pump and bottles. It only takes 6 minutes to complete a cycle and get everything clean and sterile. Whatsmore it does not take up too much space and easily fits 6 large bottles, tops and soothers. Overall, I absolutely love it and I would not change it to any other company.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF284/01 3-in-1 electric steam steriliser
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF284/01 3-in-1 electric steam steriliser
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023.