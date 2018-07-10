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  • Praktisk og effektiv sterilisering
  • Praktisk og effektiv sterilisering
  • Praktisk og effektiv sterilisering
  • Praktisk og effektiv sterilisering
  • Praktisk og effektiv sterilisering
  • Praktisk og effektiv sterilisering
  • Praktisk og effektiv sterilisering

Udgået

Philips AventElektrisk 3-i-1-dampsterilisator

SCF284/02

3.7
| (249) Anmeldelser
Praktisk og effektiv sterilisering
I kraft af den justerbare størrelse fylder den elektriske Philips Avent 3-i-1-dampsterilisator mindst muligt i køkkenet, mens den samtidig har plads til de ting, du ønsker at sterilisere, lige meget om det er et par småting eller en fyldt maskine.
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Fleksibel og nem isætning

Praktisk og effektiv sterilisering

  • Dræber 99,9 % af skadelige bakterier

  • Steriliserer i løbet af 6 minutter

  • Passer til 6 Philips Avent-flasker

  • Justerbart 3-i-1-design

3-i-1-sterilisator med modulopbygning

3-i-1-sterilisator med modulopbygning

Sterilisatorens unikke modulære design gør det muligt at anbringe flaskerne og tilbehøret på en nem og fleksibel måde. Således bliver det helt uproblematisk at flytte rundt på dem. De optager også minimal køkkenplads.

Steril i op til 24 timer, hvis låget ikke åbnes

Steril i op til 24 timer, hvis låget ikke åbnes

Sterilisatoren holder sit indhold – sutteflasker, brystpumper osv. – sterilt i op til 24 timer, hvis låget ikke åbnes.

Design med god plads

Design med god plads

Kan rumme op til seks 330 ml Philips Avent Classic- og Natural-sutteflasker, der skal steriliseres på én gang.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.7

ud af 5

249

Anmeldelser

10/07/2018

United Kingdom

United Kingdom

Easy to use great design

I love this product it is so convenient as you can pick what basket you need so the size of the items you can sterilise. It is great to find a steriliser that you can fit the weaning equipment in with ease. We have even been on holiday with the steriliser as was so compact and no need so us to worry about the accommodation not having a microwave and buying another. I like that it says safe for 24hours once done and it only takes 6 mins. It is small so fits in our kitchen table without taking over and the lead is generous so you aren’t restricted. It is easy to delimescale when needed. Fits in my larger bottles from USA so would probably fit any brand.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF284/01 3-in-1 electric steam steriliser

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF284/01 3-in-1 electric steam steriliser

07/07/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great slimline design - easy to use

The steriliser has a slim line design which means it doesn't take up the whole worktop. The power cable is just the correct length to keep it from dangling all over the place. The slim line design is fab but very deceiving as I was able to fit everything into one cycle. This is a fantastic steriliser easy to use. Fast sterilisation cycles and I was fully confident they were sterilised properly and safe for my baby to use.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF284/01 3-in-1 electric steam steriliser

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF284/01 3-in-1 electric steam steriliser

03/07/2018

United Kingdom

United Kingdom

A timesaver

It is much better way to sterilize than using boiling water on the stove. Also it is very quick at sterilising my breast pump and bottles. It only takes 6 minutes to complete a cycle and get everything clean and sterile. Whatsmore it does not take up too much space and easily fits 6 large bottles, tops and soothers. Overall, I absolutely love it and I would not change it to any other company.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF284/01 3-in-1 electric steam steriliser

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF284/01 3-in-1 electric steam steriliser

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  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023. 