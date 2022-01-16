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Udgået
Elektrisk sterilisator
Sterilisatoren er både egnet til sutteflasker med almindelig og bred hals. Den passer også til andre produkter såsom brystpumper og forskelligt tilbehør.
4.2
ud af 5
84
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produkt
Iwona83
16/01/2022
United Kingdom
Bekræftet køber
Excellent product
Fantastic product really easy to set up and use . Nice modern design. No Issues so far so good .
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF286 4-in-1 electric steam steriliser
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF286 4-in-1 electric steam steriliser
maviti
27/06/2019
United Kingdom
Del af kampagnen
best sterliser
I am using the Philips Avent 4-in-1 electric steam steriliser for 3/4 weeks now and I use it everyday. I must say this is the best sterliser i have ever used It only takes 6 minutes to sterlise the items. I sterilize everything in it eg: breast pumping equipment, bottles, straws, cups, dummys... this also include a dishwasher basket which is very handy.It also comes apart very easily for cleaning and can be used in a few different configurations, depending on the amount of items you plan to sterilize. I am very happy with this product.It is very simple and fast. Would definitely recommend....SO far So happy
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF286 4-in-1 electric steam steriliser
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF286 4-in-1 electric steam steriliser
Fais
13/06/2019
United Kingdom
Del af kampagnen
Sterilises bottles quickly
The steriliser is stylish and sturdy, taking minimal space on my kitchen counter. It steralises in around 6mins and leaves bottles squeaky clean. It is good to know that bottles remain sterilised for 24hrs. It is spacious on the inside as it can hold 6 bottles which saves time and loading and unloading bottles is easy. I love that it lets you know on its display the whole sterilisation circle and if bottles have cooled or not.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF286 4-in-1 electric steam steriliser
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF286 4-in-1 electric steam steriliser