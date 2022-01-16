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  • Den nemmeste metode til vask og sterilisering
  • Den nemmeste metode til vask og sterilisering
  • Den nemmeste metode til vask og sterilisering
  • Den nemmeste metode til vask og sterilisering
  • Den nemmeste metode til vask og sterilisering
  • Den nemmeste metode til vask og sterilisering
  • Den nemmeste metode til vask og sterilisering
  • Den nemmeste metode til vask og sterilisering
  • Den nemmeste metode til vask og sterilisering
  • Den nemmeste metode til vask og sterilisering
  • Den nemmeste metode til vask og sterilisering
  • Den nemmeste metode til vask og sterilisering
  • Den nemmeste metode til vask og sterilisering
  • Den nemmeste metode til vask og sterilisering

Udgået

Philips Avent4-i-1 elektrisk dampsterilisator

SCF286/02

4.2
| (84) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produkt
Den nemmeste metode til vask og sterilisering
Vores nye elektriske AVENT SCF286/02-dampsterilisator er designet til at gøre sterilisering så nem som mulig. 4-i-1-sterilisatoren har en integreret kurv til nem vask i opvaskemaskine samt et avanceret display, som holder dig informeret.
Se alle fordele

Justérbar størrelse sparer plads i køkkenet

Den nemmeste metode til vask og sterilisering

  • Elektrisk sterilisator

Steriliserer forskellige flasker og brystpumper samt tilbehør

Sterilisatoren er både egnet til sutteflasker med almindelig og bred hals. Den passer også til andre produkter såsom brystpumper og forskelligt tilbehør.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.2

ud af 5

84

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produkt

16/01/2022

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Excellent product

Fantastic product really easy to set up and use . Nice modern design. No Issues so far so good .

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF286 4-in-1 electric steam steriliser

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF286 4-in-1 electric steam steriliser

27/06/2019

United Kingdom

United Kingdom

best sterliser

I am using the Philips Avent 4-in-1 electric steam steriliser for 3/4 weeks now and I use it everyday. I must say this is the best sterliser i have ever used It only takes 6 minutes to sterlise the items. I sterilize everything in it eg: breast pumping equipment, bottles, straws, cups, dummys... this also include a dishwasher basket which is very handy.It also comes apart very easily for cleaning and can be used in a few different configurations, depending on the amount of items you plan to sterilize. I am very happy with this product.It is very simple and fast. Would definitely recommend....SO far So happy

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF286 4-in-1 electric steam steriliser

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF286 4-in-1 electric steam steriliser

13/06/2019

United Kingdom

United Kingdom

Sterilises bottles quickly

The steriliser is stylish and sturdy, taking minimal space on my kitchen counter. It steralises in around 6mins and leaves bottles squeaky clean. It is good to know that bottles remain sterilised for 24hrs. It is spacious on the inside as it can hold 6 bottles which saves time and loading and unloading bottles is easy. I love that it lets you know on its display the whole sterilisation circle and if bottles have cooled or not.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF286 4-in-1 electric steam steriliser

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF286 4-in-1 electric steam steriliser

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