Søgeord

0

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom.

    • Sterilisering på få minutter og enkelt opbevaring Sterilisering på få minutter og enkelt opbevaring Sterilisering på få minutter og enkelt opbevaring

      Philips Avent Sterilisator til sutteflasker

      SCF291/00

      Samlet vurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      Sterilisering på få minutter og enkelt opbevaring

      Steriliser op til seks sutteflasker med tilbehør på bare 10 minutter. Den slanke, men rummelige Flaskesterilisator Advanced er hurtig og effektiv og dræber 99,9 % af alle bakterier*, så du kan have ro i sindet, hver gang du giver baby mad.

      Se alle fordelene
      Vælg en betalingsmetode

      Lignende produkter

      Se alle Sterilisatorer til sutteflasker

      Gør den til en pakke, og spar penge Gør den til en pakke, og få 1 gratis produkt

      Alle dine behov dækkes af ét køb

      Pakkepris

      Spring over

      Vælg et af følgende: Vælg et af følgende produkter:

      Tilføj tilbehør

      Se alle
      Dette produkt
      Sterilisator til sutteflasker
      - {discount-value}

      Sterilisator til sutteflasker

      i alt

      recurring payment

      Sterilisering på få minutter og enkelt opbevaring

      Steriliser på kun 10 minutter

      • Flaskesterilisator
      • Avanceret
      Sig farvel til skadelige bakterier

      Sig farvel til skadelige bakterier

      Sterilisering er skånsom, effektiv og uden kemikalier med Philips Avent. Alle sterilisatorer bruger ren damp – intet andet – til at dræbe 99,9 % af skadelige bakterier*.

      En steriliseringscyklus varer kun 10 minutter

      En steriliseringscyklus varer kun 10 minutter

      Oplev hastighed og sikkerhed med steriliseringscyklussen på kun 10 minutter, hvorefter sterilisatoren automatisk slukker.

      Designet til at reducere risikoen for ubehagelige lugte

      Designet til at reducere risikoen for ubehagelige lugte

      Vores nye drypbakke beskytter varmepladen mod mælkedråber, hvilket reducerer risikoen for ubehagelige lugte.

      Vores sterilisator er designet til pladsbesparende fleksibilitet

      Vores sterilisator er designet til pladsbesparende fleksibilitet

      Vores avancerede sterilisator kan tilpasses, så størrelsen reduceres til mindre genstande som f.eks. sutter, og så den fylder mindre på køkkenbordet, når den ikke er i brug.

      Forbliver sterile i 24 timer*

      Forbliver sterile i 24 timer*

      Sterilisatorens grundige, kemikaliefrie rengøring holder indholdet sterilt i op til 24 timer. Hvordan? Bare lad låget være på.

      Rummelig indvendig, kompakt udvendig

      Rummelig indvendig, kompakt udvendig

      Vores sterilisator er slank, men har stadig plads til op til seks Philips Avent-sutteflasker. Den passer også til alle de andre vigtige ting, lige fra flaskesutter og sutter til en manuel brystpumpe.

      Denne sterilisator er hurtig og nem at rengøre

      Denne sterilisator er hurtig og nem at rengøre

      Sterilisatoren er hurtig og nem at rengøre fra top til bund, både indvendigt og udvendigt – selv varmepladen. Så du får mere tid til at være sammen med din baby.

      Tekniske specifikationer

      • Tekniske specifikationer

        Spænding
        220-240 V ~ 50-60 Hz, 220 V ~ 60 Hz (Korea), 120-127 V ~ 60 Hz (NAM), 110 V ~ 60 Hz (Taiwan)
        Strømforbrug
        650  W
        Strømforbrug (slukket tilstand)
        <0,3 W (perioden når automatisk slukket tilstand: <1 min.)

      • Vægt og mål

        Mål
        304 x 183 x 359  mm
        Vægt
        1,78  kg

      • Oprindelsesland

        Fremstillet i
        Kina

      • Hvad følger med

        Tænger
        1  stk.
        Elektrisk dampsterilisator
        1 stk.

      • Emballagespecifikationer

        Papirbaseret emballage**
        Ja

      Badge-D2C

      Få support til dette produkt

      Find produkttip, ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger og oplysninger om sikkerhed og overholdelse.
      Clippin

      Find reservedele eller tilbehør

      Gå til reservedele og tilbehør

      Tilbehør

      Anbefalede produkter

      Nyligt viste produkter

      Anmeldelser

      Vær den første til at gennemgå dette emne

      • Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Testresultaterne leveres af et uafhængigt testlaboratorium.
      • *Enten den gamle eller den nye papirbaserede emballage kan modtages i overgangsperioden

      Eksklusive tilbud, kun til dig


      En sund livsstil starter her. Tilmeld dig og få glæde af:

      75 kr. på dit første køb.*

      Tidlig adgang til udsalg.

      Tips om sund livsstil.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!
      Hvad betyder dette?
      *Klik her for at læse om vores vilkår og betingelser
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle rettigheder forbeholdes.

      Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.