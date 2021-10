Steriliser, tør og opbevar

Vær klar til barnets næste madning på 40 minutter. Førsteklasses flaskesterilisator og -tørrer bruger stråler af filtreret luft til at tørre flasker, før den slukker. Sterilisatoren er hurtig og hygiejnisk og dræber 99,9 % af alle bakterier * for at give ro i sindet ved hver madning. Se alle fordelene