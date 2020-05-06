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Udgået
Blød med ultrablød sut
0 m+
Ortodontiske og BPA-frie
1x snuggle og 1x sut til 0-6 måneder
Slut med at lede efter sutter! Det bløde tøjdyr gør sutten lettere at finde.
Spædbørn vil nyde ekstra komfort, når de krammer med deres tøjdyr. Det er fremstillet af blødt stof, og dets letvægtspoter holder sutten på plads.
Tøjdyret er kompatibelt med alle Philips AVENT-sutter. Så du kan mikse og matche og skabe det produkt, der er det rette for barnet.
4.7
ud af 5
175
Anmeldelser
98%
anbefaler dette produkt
Mariola1984@
06/05/2020
United Kingdom
Del af kampagnen
Amazing soft dummy
I got this soft giraffe snuggle dummy for my little daughter Maya and im so pleased that i got it the dummy is soft not too hard on her gums , the snuggle giraffe is very comforting for her when she asleep and the best thing you can detach giraffe if its need a wash love it will buy it again
Fordele
Soft easy detached dummy
Ulemper
None
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF348/11 ultra soft snuggle
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF348/11 ultra soft snuggle
Diamondbabycaz
06/04/2020
United Kingdom
Del af kampagnen
Great for newborns
The toy was easy to open it was very clean and in enclosed packaging my baby loved it straight away she gripped onto the giraffe and soothes her when she cried too as it gave her something soft to cling too other than myself easy to wipe clean and so easy to wash highly recommend
Fordele
Easy to wipe
Ulemper
None
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF348/11 ultra soft snuggle
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF348/11 ultra soft snuggle
Agnes2009
13/03/2020
United Kingdom
Del af kampagnen
Cute little giraffe with soother
My baby absolutely love cute little giraffe with soother. Soother : Silicone material is ultra soft, they are light weight, perfect size (don't squish his little nose) Cute little giraffe : Is a gorgeous soft toy, nice to touch... quality is excellent, very safe for babies. Right size and that it fit with soother, easy to find at night. My baby boy takes cute giraffe it everywhere, love playing and sleeps with him. I recommend by another mums, this is really very cool and safe products for you little one
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF348/11 ultra soft snuggle
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF348/11 ultra soft snuggle
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024.
I en amerikansk forbrugertest fra 2016 med 112 mødre sagde 96 %, at skjoldet medfører færre mærker på huden og mindre hudirritation
Amerikanske forbrugerundersøgelser i 2016-2017 viser, at gennemsnitligt 98 % tog godt imod den teksturerede sut, der bruges til vores ultrabløde og ultra air-sutter
Verdens førende sutmærke
Af hygiejniske årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug
Vores udvalg hjælper mødre og babyer på hvert eneste udviklingstrin