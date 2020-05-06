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  • Mere komfort med hvert kram
  • Mere komfort med hvert kram
  • Mere komfort med hvert kram
  • Mere komfort med hvert kram
  • Mere komfort med hvert kram
  • Mere komfort med hvert kram
  • Mere komfort med hvert kram
  • Mere komfort med hvert kram
  • Mere komfort med hvert kram
  • Mere komfort med hvert kram
  • Mere komfort med hvert kram
  • Mere komfort med hvert kram
  • Mere komfort med hvert kram
  • Mere komfort med hvert kram
  • Mere komfort med hvert kram
  • Mere komfort med hvert kram

Udgået

Philips Aventultrablød snuggle

SCF348/13

4.7
| (175) Anmeldelser | 98% anbefaler dette produkt
Mere komfort med hvert kram
Den ultrabløde Philips Avent-snuggle er et blødt tøjdyr med en ultrablød sut. Snugglen vejer ikke meget, så den kan være tæt på spædbarnet, så det føler sig trygt. Den er nem at finde og frigøre fra sutten til nem og effektiv rengøring.
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Med ultrablød sut

Mere komfort med hvert kram

  • Blød med ultrablød sut

  • 0 m+

  • Ortodontiske og BPA-frie

  • 1x snuggle og 1x sut til 0-6 måneder

Hjælper dig og dit barn med at finde sutten

Hjælper dig og dit barn med at finde sutten

Slut med at lede efter sutter! Det bløde tøjdyr gør sutten lettere at finde.

Spædbørn vil nyde ekstra komfort med hvert kram

Spædbørn vil nyde ekstra komfort med hvert kram

Spædbørn vil nyde ekstra komfort, når de krammer med deres tøjdyr. Det er fremstillet af blødt stof, og dets letvægtspoter holder sutten på plads.

Tøjdyret er kompatibelt med alle Philips AVENT-sutter

Tøjdyret er kompatibelt med alle Philips AVENT-sutter

Tøjdyret er kompatibelt med alle Philips AVENT-sutter. Så du kan mikse og matche og skabe det produkt, der er det rette for barnet.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.7

ud af 5

175

Anmeldelser

98%

anbefaler dette produkt

1

06/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Amazing soft dummy

I got this soft giraffe snuggle dummy for my little daughter Maya and im so pleased that i got it the dummy is soft not too hard on her gums , the snuggle giraffe is very comforting for her when she asleep and the best thing you can detach giraffe if its need a wash love it will buy it again

Fordele

Soft easy detached dummy

Ulemper

None

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF348/11 ultra soft snuggle

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF348/11 ultra soft snuggle

06/04/2020

United Kingdom

United Kingdom

Great for newborns

The toy was easy to open it was very clean and in enclosed packaging my baby loved it straight away she gripped onto the giraffe and soothes her when she cried too as it gave her something soft to cling too other than myself easy to wipe clean and so easy to wash highly recommend

Fordele

Easy to wipe

Ulemper

None

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF348/11 ultra soft snuggle

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF348/11 ultra soft snuggle

13/03/2020

United Kingdom

United Kingdom

Cute little giraffe with soother

My baby absolutely love cute little giraffe with soother. Soother : Silicone material is ultra soft, they are light weight, perfect size (don't squish his little nose) Cute little giraffe : Is a gorgeous soft toy, nice to touch... quality is excellent, very safe for babies. Right size and that it fit with soother, easy to find at night. My baby boy takes cute giraffe it everywhere, love playing and sleeps with him. I recommend by another mums, this is really very cool and safe products for you little one

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF348/11 ultra soft snuggle

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF348/11 ultra soft snuggle

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024. 

  1. I en amerikansk forbrugertest fra 2016 med 112 mødre sagde 96 %, at skjoldet medfører færre mærker på huden og mindre hudirritation

  2. Amerikanske forbrugerundersøgelser i 2016-2017 viser, at gennemsnitligt 98 % tog godt imod den teksturerede sut, der bruges til vores ultrabløde og ultra air-sutter

  3. Verdens førende sutmærke

  4. Af hygiejniske årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug

  5. Vores udvalg hjælper mødre og babyer på hvert eneste udviklingstrin