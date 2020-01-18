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Udgået
SCF355/00
Opvarmer jævnt, uden varme områder
Opvarmer hurtigt
Skånsom optøning
Opvarmer også babymad
Flaskevarmeren kan opvarme 150 ml mælk på blot 3 minutter*.
Flaskevarmeren opvarmer hurtigt og jævnt. Ved at få mælken i cirkulation under opvarmningen undgås ekstra varme områder også.
Flaskevarmeren har en praktisk optøningsindstilling. Den er sikrere end optøning i mikroovn og mere praktisk end brug af vand, da du blot skal vælge indstillingen for at optø frossen mælk eller babymad til flydende form.
Priser
3.4
ud af 5
114
Anmeldelser
Kakan886
18/01/2020
Sverige
Bekræftet køber
Använder den till flaskor och puréer
Använder bara denna till att värma all mat till lilleman, såväl brukar och flaskor håller värmen också
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF355/00 Snabb flaskvärmare
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF355/00 Snabb flaskvärmare
Mami2021
25/10/2021
Deutschland
Bekræftet køber
Alles was man brauch.
Man kann mit dem Flaschenwärmer nicht nur Flaschen aufwärmen, sondern auch den Brei. Außerdem gibt es eine warmhalte Funktion und eine auftaufunktion. Mehr brauch es meiner Meinung nach auch nicht.
Fordele
Von Flasche bis Beikost nutzbar
Ulemper
Eine automatische abschaltefunktion wäre schön, falls man mal vergisst das Gerät aus zu machen und das Wasser leer ist.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF355/00 Schneller Flaschenwärmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF355/00 Schneller Flaschenwärmer
Colly1006
05/10/2021
Deutschland
Bekræftet køber
Die Funktionen sind super praktisch.
Ich kann den Flaschenwärmer nur empfehlen. Wir haben ihn kurz nach der Geburt gekauft und benutzen ihn jetzt noch nach einem Jahr. Da er mehrere Einstellungen hat ist er sehr praktisch und auch nicht sehr groß das man ihn auch schnell mal mitnehmen kann.
Fordele
Verschiedene Funktionen, der Wärmegrad passt perfekt bei den einzelnen Funktionen
Ulemper
Keine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF355/00 Schneller Flaschenwärmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF355/00 Schneller Flaschenwärmer
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023.
I tilfældet =<150 ml mælk ved en temperatur på 20 °C i en Philips Avent Classic/Natural-flaske på 260 ml.
Philips Avent-modermælksposer og 60 ml flasker kan ikke bruges i denne flaskevarmer.