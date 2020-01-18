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  • Vores hurtigste elektriske sutteflaskevarmer
  • Vores hurtigste elektriske sutteflaskevarmer
  • Vores hurtigste elektriske sutteflaskevarmer
  • Vores hurtigste elektriske sutteflaskevarmer
  • Vores hurtigste elektriske sutteflaskevarmer
  • Vores hurtigste elektriske sutteflaskevarmer
  • Vores hurtigste elektriske sutteflaskevarmer
  • Vores hurtigste elektriske sutteflaskevarmer
  • Vores hurtigste elektriske sutteflaskevarmer
  • Vores hurtigste elektriske sutteflaskevarmer
  • Vores hurtigste elektriske sutteflaskevarmer
  • Vores hurtigste elektriske sutteflaskevarmer
  • Vores hurtigste elektriske sutteflaskevarmer
  • Vores hurtigste elektriske sutteflaskevarmer

Udgået

Philips AventHurtig flaskevarmer

SCF355/00

3.4
| (114) Anmeldelser

1 pris

Vores hurtigste elektriske sutteflaskevarmer
På dage, hvor du har rygende travlt, varmer denne Philips Avent-sutteflaskevarmer mælken hurtigt og ensartet op på blot 3 minutter. Den er nem at betjene og har en praktisk optøningsindstilling, og den kan også bruges til at opvarme babymad.
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Varmer mælken hurtigt og ensartet

Vores hurtigste elektriske sutteflaskevarmer

  • Opvarmer jævnt, uden varme områder

  • Opvarmer hurtigt

  • Skånsom optøning

  • Opvarmer også babymad

Opvarmer sutteflasker på 3 minutter

Opvarmer sutteflasker på 3 minutter

Flaskevarmeren kan opvarme 150 ml mælk på blot 3 minutter*.

Opvarmer hurtigt og jævnt

Opvarmer hurtigt og jævnt

Flaskevarmeren opvarmer hurtigt og jævnt. Ved at få mælken i cirkulation under opvarmningen undgås ekstra varme områder også.

Indstilling til skånsom optøning for sutteflasker

Indstilling til skånsom optøning for sutteflasker

Flaskevarmeren har en praktisk optøningsindstilling. Den er sikrere end optøning i mikroovn og mere praktisk end brug af vand, da du blot skal vælge indstillingen for at optø frossen mælk eller babymad til flydende form.

Tekniske specifikationer

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Priser

  • Award image AWARD-612383

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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3.4

ud af 5

114

Anmeldelser

18/01/2020

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Använder den till flaskor och puréer

Använder bara denna till att värma all mat till lilleman, såväl brukar och flaskor håller värmen också

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF355/00 Snabb flaskvärmare

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF355/00 Snabb flaskvärmare

25/10/2021

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Alles was man brauch.

Man kann mit dem Flaschenwärmer nicht nur Flaschen aufwärmen, sondern auch den Brei. Außerdem gibt es eine warmhalte Funktion und eine auftaufunktion. Mehr brauch es meiner Meinung nach auch nicht.

Fordele

Von Flasche bis Beikost nutzbar

Ulemper

Eine automatische abschaltefunktion wäre schön, falls man mal vergisst das Gerät aus zu machen und das Wasser leer ist.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF355/00 Schneller Flaschenwärmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF355/00 Schneller Flaschenwärmer

05/10/2021

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Die Funktionen sind super praktisch.

Ich kann den Flaschenwärmer nur empfehlen. Wir haben ihn kurz nach der Geburt gekauft und benutzen ihn jetzt noch nach einem Jahr. Da er mehrere Einstellungen hat ist er sehr praktisch und auch nicht sehr groß das man ihn auch schnell mal mitnehmen kann.

Fordele

Verschiedene Funktionen, der Wärmegrad passt perfekt bei den einzelnen Funktionen

Ulemper

Keine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF355/00 Schneller Flaschenwärmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF355/00 Schneller Flaschenwärmer

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023. 

  1. I tilfældet =&lt;150 ml mælk ved en temperatur på 20 °C i en Philips Avent Classic/Natural-flaske på 260 ml.

  2. Philips Avent-modermælksposer og 60 ml flasker kan ikke bruges i denne flaskevarmer.