      Philips Avent Advanced Hurtig flaskevarmer

      SCF355/09

      Hurtig og ensartet opvarmning

      Når det er tid til, at dit spædbarn skal have mad igen, kan du forsigtigt varme mælken eller maden op på 3 minutter. Den opvarmes gradvist og ensartet for at undgå steder med høje temperaturer. Den er nem at betjene og har en praktisk optøningsindstilling og kan også bruges til at opvarme babymad.

      Hurtig og ensartet opvarmning

      Opvarmer ensartet på blot 3 minutter

      • Opvarmer jævnt, uden varme områder
      • Opvarmer hurtigt
      • Skånsom optøning
      • Holde varm-funktion
      Nem at betjene med nyttig opvarmningsvejledning

      Nem at betjene med nyttig opvarmningsvejledning

      Drej på knappen for at tænde for sutteflaskevarmeren og vælge den ønskede opvarmningsindstilling. Flaskevarmeren leveres med en nyttig referencetabel, så du nemt kan finde ud af, hvor længe opvarmningen vil tage.

      Fremstillet af én del for nem rengøring

      Fremstillet af én del for nem rengøring

      Designet i kun ét stykke, så rengøring er nemt, og du kan nyde mere tid med dit barn.

      Indstilling til skånsom optøning for sutteflasker

      Indstilling til skånsom optøning for sutteflasker

      Flaskevarmeren har en praktisk optøningsindstilling. Den er sikrere end optøning i mikroovn og mere praktisk end brug af vand, da du blot skal vælge indstillingen for at optø frossen mælk eller babymad til flydende form.

      Kompatibel med Philips Avent-flasker og de mest almindelige mærker

      Kompatibel med Philips Avent-flasker og de mest almindelige mærker

      Flaskevarmeren er fuldt kompatibel med alle Philips Avent-flasker og beholdere*. Brug den til bekvemt at opvarme flasker og beholdere til babymad.

      Opvarmer hurtigt og jævnt

      Opvarmer hurtigt og jævnt

      Flaskevarmeren opvarmer hurtigt og jævnt. Ved at få mælken i cirkulation under opvarmningen undgås ekstra varme områder også.

      Opvarmer sutteflasker på 3 minutter

      Opvarmer sutteflasker på 3 minutter

      Flaskevarmeren kan opvarme 150 ml mælk på blot 3 minutter*.

      Du kan også bruge den til at opvarme babymad

      Du kan også bruge den til at opvarme babymad

      Du kan bruge flaskevarmeren til at opvarme både sutteflasker og babymad.

      Hold mælken varm

      Hold mælken varm

      Mælk eller babymad opvarmes langsomt, holdes varm ved den korrekte temperatur og er klar, når du har brug for det.

      Tekniske specifikationer

      • Tekniske specifikationer

        Strømforbrug
        275  W
        Spænding
        220 V AC, 50 Hz
        Strømforbrug (slukket tilstand)
        <0,3 W (perioden når automatisk slukket tilstand: <1 min.)

      • Vægt og mål

        Mål på produkt (B x H x D)
        160,4 x 139,9 x 148,55  mm
        Mål for detailsalgspakning (B x H x D)
        175 x 185 x 160  mm

      • Oprindelsesland

        Designet i
        Europa
        Fremstillet i
        Kina

      • Hvad følger med

        Flaskevarmer
        1  stk.

      • Emballagespecifikationer

        Papirbaseret emballage**
        Ja

      Få support til dette produkt

      Find produkttip, ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger og oplysninger om sikkerhed og overholdelse.

      • Til 150 ml mælk ved en temperatur på 22 °C i en 260 ml Philips Natural-flaske
      • Philips Avent-modermælksposer og 60 ml flasker kan ikke bruges i denne flaskevarmer.
      • *Enten den gamle eller den nye papirbaserede emballage kan modtages i overgangsperioden

