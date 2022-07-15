SCF355/09
Hurtig og ensartet opvarmning
Når det er tid til, at dit spædbarn skal have mad igen, kan du forsigtigt varme mælken eller maden op på 3 minutter. Den opvarmes gradvist og ensartet for at undgå steder med høje temperaturer. Den er nem at betjene og har en praktisk optøningsindstilling og kan også bruges til at opvarme babymad.Se alle fordelene
Hurtig flaskevarmer
Drej på knappen for at tænde for sutteflaskevarmeren og vælge den ønskede opvarmningsindstilling. Flaskevarmeren leveres med en nyttig referencetabel, så du nemt kan finde ud af, hvor længe opvarmningen vil tage.
Designet i kun ét stykke, så rengøring er nemt, og du kan nyde mere tid med dit barn.
Flaskevarmeren har en praktisk optøningsindstilling. Den er sikrere end optøning i mikroovn og mere praktisk end brug af vand, da du blot skal vælge indstillingen for at optø frossen mælk eller babymad til flydende form.
Flaskevarmeren er fuldt kompatibel med alle Philips Avent-flasker og beholdere*. Brug den til bekvemt at opvarme flasker og beholdere til babymad.
Flaskevarmeren opvarmer hurtigt og jævnt. Ved at få mælken i cirkulation under opvarmningen undgås ekstra varme områder også.
Flaskevarmeren kan opvarme 150 ml mælk på blot 3 minutter*.
Du kan bruge flaskevarmeren til at opvarme både sutteflasker og babymad.
Mælk eller babymad opvarmes langsomt, holdes varm ved den korrekte temperatur og er klar, når du har brug for det.
