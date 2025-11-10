SCF358/10
Desværre er denne vare ikke længere tilgængelig
Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor. Se alle oplysninger i din indkøbskurv.
SCF358/00 Fast bottle warmer
i alt
recurring payment
Angiv mælkemængden, tryk på start, og lad den smarte temperaturstyring klare resten for dig. Den registrerer mælkens oprindelige temperatur og varmer den hurtigt til den ideelle temperatur, og holder den ved den temperatur i op til 60 minutter.
Kan du godt lide at have fryseren fyldt med ekstra mad? Flaskevarmeren optør også hurtigt beholdere med mælk og babymad.
Når dit barn er klar til at gå videre til fast føde, optør flaskevarmeren også og varmer beholdere med babymad.
Designet i kun ét stykke, så rengøring er nemt, og du kan nyde mere tid med dit barn.
Vores flaskevarmer holder mælken varm i op til 60 minutter, hvis du har brug for mere fleksibilitet omkring måltiderne. Derefter slukker den automatisk, så du får ro i sindet.
Designet til at passe til din babys foretrukne Philips Avent-flasker og de fleste førende mærker indenfor babyflasker og glas med babymos.
Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.