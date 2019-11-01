SCF358/10
Smart og nem opvarmning
Tilbered opvarmet mad på kun 3 minutter* med en flaskevarmer, der styrer temperaturen for dig. Den smarte temperatursensor justerer automatisk varmemønsteret, så varmeren opvarmer hurtigt og jævnt.Se alle fordelene
Angiv mælkemængden, tryk på start, og lad den smarte temperaturstyring klare resten for dig. Den registrerer mælkens oprindelige temperatur og varmer den hurtigt til den ideelle temperatur, og holder den ved den temperatur i op til 60 minutter.
Varm mælk på samme måde som sygeplejersker på hospitaler ved hjælp af vandbadsopvarmning. Sammenlignet med andre metoder bevarer det mælkeproteinerne bedre, hvilket er afgørende for opbygningen af et barns immunsystem. Vores teknologi hjælper blidt og hurtigt med at fremme barnets sunde udvikling med hver madning.
Vores flaskevarmer holder mælken varm i op til 60 minutter, hvis du har brug for mere fleksibilitet omkring måltiderne. Derefter slukker den automatisk, så du får ro i sindet.
Kan du godt lide at have fryseren fyldt med ekstra mad? Flaskevarmeren optør også hurtigt beholdere med mælk og babymad.
Når dit barn er klar til at gå videre til fast føde, optør flaskevarmeren også og varmer beholdere med babymad.
Designet i kun ét stykke, så rengøring er nemt, og du kan nyde mere tid med dit barn.
Designet til at passe til din babys foretrukne Philips Avent-flasker og de fleste førende mærker indenfor babyflasker og glas med babymos.
Natural Response-sutten tilpasser sig til babyens naturlige drikkerytme**: Sutten har en unik åbning, der kun frigiver mælk, når babyen drikker aktivt. AirFree-åbningen er designet til ekstra beskyttelse mod kolik, luft og opstød ved at forhindre, at der kommer luft ind i babyens lille mave, mens barnet mades oprejst.
Produktmateriale
Tekniske specifikationer
Vægt og mål
Oprindelsesland
Hvad følger med
Udviklingsfaser
Emballagespecifikationer
