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  • Inspireret af baby. Godt for mor
  • Inspireret af baby. Godt for mor
  • Inspireret af baby. Godt for mor
  • Inspireret af baby. Godt for mor
  • Inspireret af baby. Godt for mor
  • Inspireret af baby. Godt for mor
  • Inspireret af baby. Godt for mor
  • Inspireret af baby. Godt for mor
  • Inspireret af baby. Godt for mor
  • Inspireret af baby. Godt for mor
  • Inspireret af baby. Godt for mor
  • Inspireret af baby. Godt for mor
  • Inspireret af baby. Godt for mor
  • Inspireret af baby. Godt for mor
  • Inspireret af baby. Godt for mor
  • Inspireret af baby. Godt for mor
  • Inspireret af baby. Godt for mor
  • Inspireret af baby. Godt for mor

Udgået

Philips AventElektrisk brystpumpe

SCF396/11

4.7
| (264) Anmeldelser | 96% anbefaler dette produkt
Inspireret af baby. Godt for mor
Træd ind i en ny æra af udtryk med Philips Avent elektrisk brystpumpe. Perfekt balance mellem suge- og brystvortestimulation, inspireret af babyens drikkerytme og med en blød pude, der nænsomt tilpasser sig din brystvortes størrelse og form. Se mere nedenfor.
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Mærke anbefalet af mødre verden over1

Med Natural Motion-teknologi løber mælken hurtigere til*

Inspireret af baby. Godt for mor

  • Enkelt

  • Premium

  • Genopladeligt batteri

  • Timerdisplay

Med Natural Motion-teknologi løber mælken hurtigere til*

Med Natural Motion-teknologi løber mælken hurtigere til*

Udmalk mere mælk på kortere tid* med en pude, der stimulerer brystet til at udmalke mælk ligesom en baby. Den kan nemt justeres fra stimuleringstilstand til udmalkningstilstand og anvender den helt rigtige mængde stimulering af brystvorten og sugning for at øge mælkestrømmen. Baseret på resultater fra tidspunkt for start af mælkestrømmen (tid til Milk Ejection Reflex - MER, også kaldet nedløbsrefleks).*

Blød og fleksibel silikonepude i én størrelse

Blød og fleksibel silikonepude i én størrelse

Én størrelse passer til alle. Fordi vi alle har forskellige former og størrelser, bøjer silikonepuden sig og tilpasser sig blidt til din brystvorte. Den passer til 99,98 % af alle brystvortestørrelser* (op til 30 mm).

Det er vigtigt at finde den rigtige sut

Det er vigtigt at finde den rigtige sut

Hvis dit nyfødte barn konsekvent ikke får nok mælk i forbindelse med madningen, eller hvis barnet har vanskeligt ved at få mælk, skal du skifte til en sut med en højere flowhastighed. Hvis der opstår vedvarende problemer med madningen, skal du kontakte en sundhedsfaglig.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.7

ud af 5

264

Anmeldelser

96%

anbefaler dette produkt

11/01/2021

Danmark

Danmark

Kan varmt anbefales

Virkelig en god brystpumpe - når man skal bruge den, kan man sætte sig godt tilpas i sofaen, da man ikke skal læne dig forover, som flere andre kræver. Det er virkelig luksus! Den er nem at bruge. Da dens sugning og brystvortestimulering læner sig op af den naturlige måde babyer spiser på, har jeg kunne udmalke en meget større mængde mælk i forhold til andre elektriske brystpumper jeg har prøvet. Kan varmt anbefale dette produkt til alle kommende mødre der enten har brug for at pumpe ud, stimulere og øge sin mælkeproduktion eller har brug for at pumpe ud for at give på flaske, kan jeg varmt anbefale Philips Avent Elektriske brystpumpe - som ovenikøbet har genopladeligt batteri og timer.

Fordele

Nem at bruge, kan sidde tilbagelænede og pumpe

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF396/11 Elektrisk brystpumpe

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF396/11 Elektrisk brystpumpe

11/01/2021

Danmark

Danmark

Alle pengene værd!

Denne brystpumpe er simpelthen så god og virkelig nem at bruge, så det bliver nemt at pumpe og holde mælkeproduktionen ved lige. Første gang den skal samles, kan det godt virke en smule forvirrende, men det er det slet ikke. Den er både nem at samle, skille ad igen og nem at rengøre. Den er generelt bare nem! De forskellige indstillinger til hvilket vakuum niveau den skal være på, er lige til og det niveau man vælger, går den også op til næste gang man starter pumpen. Og det er så simpelt; det eneste du faktisk skal derefter, er at trykke på start eller stop. Der medfølger et silikoneindlæg som gør, at den føles behagelig mod brystet. Den er alle pengene værd og kan klart anbefales herfra!

Fordele

Flot design, virkelig nem at bruge

Ulemper

Ingen dårlige ting at sige om dette produkt

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF396/11 Elektrisk brystpumpe

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF396/11 Elektrisk brystpumpe

19/12/2020

Danmark

Danmark

Virkelig effektiv

Jeg har I samarbejde med Philip testet deres brystpumpe. Jeg har prøvet flere forskellige, men det har ikke rigtig fungeret for mig, indtil jeg prøvede denne. Den er meget behagelig og effektiv, og jeg får hurtigt fyldt en flaske om, hvilket jeg aldrig har kunne før. Den er rigtig nem at betjene, og så kan jeg godt lide den har flere sugestyrker. Fint design, der ikke fylder meget, men med en tilpas lang ledning så den kan ligge i sofaen imens man selv sidder behageligt. Jeg har brugt den i en måneds tid nu, og fryseren er ved at være fyldt godt op med min mælk, til når Bette manden snart skal begynde på mos og grød. Den bedste brystpumpe jeg har prøvet!

Fordele

Effektiv, fint design der ikke fylder meget. Lang ledning. Flere indstillinger

Ulemper

Jeg har som sådan ingen imod. Måske at den larmer lidt, men tænker ikke den kan undgås.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF396/11 Elektrisk brystpumpe

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF396/11 Elektrisk brystpumpe

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en global online tilfredshedsundersøgelse gennemført i 2023 blandt 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og babypleje. 

  1. Baseret på resultater fra start af mælkestrømmen (time to Milk Ejection Reflex-MER, også kaldet nedløbsrefleks) fra et klinisk forsøg med 20 deltagere (Holland, 2019) sammenlignet med tid til MER-resultater for andre Philips-forgængeres pumpeteknologi fra Feasibility-undersøgelse med 9 deltagere (Holland, 2018)

  2. 1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 deltagere, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

  3. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 kaukasiske deltagere, USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 deltagere, Australien).

  4. Baseret på spørgeskemaresultater for 1k pude fra klinisk forsøg med 20 deltagere (Holland, 2019)

  5. BPA-fri brystpumpe: Kun i forhold til flasken og andre dele, der kommer i kontakt med modermælken. I henhold til EU-forordning 10/2011