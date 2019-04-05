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Udgået
Nem at drikke af
260 ml
9m+
Til piger
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Ventilen er indbygget i drikketuden, så den er hurtig at samle, helt uden besvær.
Tudekoppens beholder er designet til at gøre det nemt for små hænder at holde om koppen.
4.5
ud af 5
36
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produkt
Nillja
05/04/2019
Sverige
Könsroller?
Varför skriva i beskrivningen för den blå ordet pojke? Färger tillhör inte ett specifikt kön. Lite tråkigt men pipmuggen är toppen. Min kille är jättenöjd med sin rosa pipmugg ;)
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF553/05 Pipmugg
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF553/05 Pipmugg
Kole
17/02/2017
United Kingdom
Del af kampagnen
Great for bottle to cup weaning.
This was a great transition cup for anyone struggling to get baby from normal bottle to a cup.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF553/13 Spout Cup
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF553/13 Spout Cup
Lee1060
13/02/2017
United Kingdom
Del af kampagnen
Excellent features, great value, great design.
Perfect for my child, she loves it must be the nice colours and the fact they fit perfectly into her hand. Had to go and buy two more for the trips to the grandparents. Can't fault it.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF553/13 Spout Cup
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF553/13 Spout Cup
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