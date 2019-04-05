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  • Nem at drikke af
  • Nem at drikke af
  • Nem at drikke af
  • Nem at drikke af
  • Nem at drikke af
  • Nem at drikke af
  • Nem at drikke af
  • Nem at drikke af
  • Nem at drikke af
  • Nem at drikke af

Udgået

Philips AventKop med drikketud

SCF553/03

4.5
| (36) Anmeldelser | 94% anbefaler dette produkt
Nem at drikke af
Denne Philips Avent-kop med drikketud er fantastisk til både småbørn og forældre. Den bløde drikketud af silikone gør den nem at drikke af, og de færre dele gør det nemt at gøre koppen ren
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Kop med blød drikketud, der gør den nem at drikke af

Nem at drikke af

  • Nem at drikke af

  • 260 ml

  • 9m+

  • Til piger

Alle delene tåler opvaskemaskine

Alle delene tåler opvaskemaskine

.

Drikketud af silikone i ét stykke for nem samling

Ventilen er indbygget i drikketuden, så den er hurtig at samle, helt uden besvær.

Beholder med afrundet form for stabilt greb

Tudekoppens beholder er designet til at gøre det nemt for små hænder at holde om koppen.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

36

Anmeldelser

94%

anbefaler dette produkt

05/04/2019

Sverige

Sverige

Könsroller?

Varför skriva i beskrivningen för den blå ordet pojke? Färger tillhör inte ett specifikt kön. Lite tråkigt men pipmuggen är toppen. Min kille är jättenöjd med sin rosa pipmugg ;)

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF553/05 Pipmugg

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF553/05 Pipmugg

17/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great for bottle to cup weaning.

This was a great transition cup for anyone struggling to get baby from normal bottle to a cup.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF553/13 Spout Cup

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF553/13 Spout Cup

13/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Excellent features, great value, great design.

Perfect for my child, she loves it must be the nice colours and the fact they fit perfectly into her hand. Had to go and buy two more for the trips to the grandparents. Can't fault it.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF553/13 Spout Cup

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF553/13 Spout Cup

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 