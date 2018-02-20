ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73Turntable image 74Turntable image 75Turntable image 76Turntable image 77Turntable image 78Turntable image 79Turntable image 80Turntable image 81Turntable image 82Turntable image 83Turntable image 84Turntable image 85Turntable image 86Turntable image 87Turntable image 88Turntable image 89Turntable image 90Turntable image 91Turntable image 92Turntable image 93Turntable image 94Turntable image 95Turntable image 96Turntable image 97Turntable image 98Turntable image 99Turntable image 100
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73Turntable image 74Turntable image 75Turntable image 76Turntable image 77Turntable image 78Turntable image 79Turntable image 80Turntable image 81Turntable image 82Turntable image 83Turntable image 84Turntable image 85Turntable image 86Turntable image 87Turntable image 88Turntable image 89Turntable image 90Turntable image 91Turntable image 92Turntable image 93Turntable image 94Turntable image 95Turntable image 96Turntable image 97Turntable image 98Turntable image 99Turntable image 100
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*

Udgået

Philips AventClassic+-sutteflaske

SCF566/17

4.4
| (113) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produkt
Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
Vores Classic+ flaskes Airflex-ventileringssystem og den noprede sut er designet til at minimere ubehag og afbrydelser i madningen. Med den integrerede antikolik-ventil kommer der luft ind i flasken og ikke i barnets mave.
Se alle fordele
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Designet til uafbrudt madning

Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*

  • 1 flaske

  • 330 ml

  • Sut med variabel gennemstrømning

  • 3 m+

Dokumentation for, at antikolik-ventil mindsker kolik*

Dokumentation for, at antikolik-ventil mindsker kolik*

Vores antikolik-ventil er designet til at holde luft væk fra din babys mave for at reducere kolik og ubehag. Mens dit barn mades, slipper ventilen, som er integreret i sutten, luft ind i flasken for at undgå undertryk, og ventilerer luften mod bunden af flasken. Dermed bliver luften i flasken og holdes væk fra barnets mave for at reducere kolik og ubehag.

60 % mindre klynken om natten*

60 % mindre klynken om natten*

Philips Avent Anti-colic-flasken reducerer klynken. Børn, der blev madet med Philips Avent Anti-colic-flasker, klynkede 60 % mindre om natten sammenlignet med børn, der blev madet med en antikolik-flaske fra et konkurrerende mærke.*

Den riflede struktur forhindrer sammenklapning for uafbrudt madning

Den riflede struktur forhindrer sammenklapning for uafbrudt madning

Suttens form betyder, at barnet får sikkert fat, og den riflede struktur hjælper med at forhindre, at sutten klapper sammen, og giver en behagelig, uafbrudt madning.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Find reservedele eller tilbehør

Gå til reservedele og tilbehør

Dele og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.4

ud af 5

113

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produkt

20/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Its very useful and good performance.

My litle girl realy like this bottles. Its very easy to use and easy to clean.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF686/17 Classic baby bottle

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF686/17 Classic baby bottle

10/09/2012

Deutschland

Deutschland

Nur zu Empfehlen

Kann jedem nur ans Herz legen auszuprobieren ob das Kind die Flasche nimmt. Wir sind super zufrieden!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF686/17 Klassik-Babyflasche

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF686/17 Klassik-Babyflasche

09/09/2011

Deutschland

Deutschland

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF686/17 Klassik-Babyflasche

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF686/17 Klassik-Babyflasche

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023. 

  1. 2 uger gamle spædbørn, der blev madet med en Philips Avent-flaske, havde færre koliktendenser og klynkede markant mindre om natten sammenlignet med børn, der blev madet med en anden flaske fra et konkurrerende mærke.

  2. Det er påvist, at suttens udformning forhindrer sammenklapning og deraf følgende luftindtagelse og afbrudt madning.

  3. Hvad er kolik, og hvordan påvirker det spædbørn? Kolik skyldes delvist, at barnet sluger luft under madningen, hvilket skaber ubehag i barnets fordøjelsessystem. Symptomerne omfatter gråd og klynken.