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  • Nem overgang fra flaske til bæger
  • Nem overgang fra flaske til bæger
  • Nem overgang fra flaske til bæger
  • Nem overgang fra flaske til bæger

Udgået

Philips AventKop til småbørn

SCF600/11

1.7
| (6) Anmeldelser
Nem overgang fra flaske til bæger
Den BPA-frie Philips Avent Magic-kop er utroligt spildsikker, uanset om den bliver rystet, kastet op i luften eller lagt på siden. Samtidig er den nem at drikke af. Drikketudene med ventiler passer også til sutteflasker, så de ligeledes kan blive spildsikre.
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Ingen spild, nem brug

Nem overgang fra flaske til bæger

  • 200 ml

  • 6 m+ blød drikketud

Klik-på-låg holder drikketuden ren

Klik-på-låg holder drikketuden ren

Klik-låg holder drikketuden ren på farten og sikrer hygiejnisk og spildfri transport

Blød drikketud med patenteret, drypfri ventil

Blød drikketud med patenteret, drypfri ventil

Den patenterede ventil i Philips Avent-koppen med drikketud kontrollerer gennemstrømningen og forhindrer spild, også selvom den vendes på hovedet eller ligger på siden

Blød, fleksibel drikketud, der gør det nemt at tage det første skridt

Blød, fleksibel drikketud, der gør det nemt at tage det første skridt

Den bløde, fleksible drikketud er ideel til overgangen fra bryst eller flaske til bæger

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Anmeldelser

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1.7

ud af 5

6

Anmeldelser

4
3
2

20/01/2012

Nederland

Nederland

een tevreden klant

Ik heb altijd de flessen en bekers van avent gebruikt eerst voor mijn zoon en nu voor mijn dochtertje . Ik ben er dan ook zeer tevreden over , het is sterk materiaal , alle onderdelen zijn te vervangen en ik vind het ideaal in gebruik . Plus een prima service . Dus zoals men vermeld op deze site dat het een prima product is klopt .

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF600/12 Beker voor peuters

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF600/12 Beker voor peuters

13/02/2014

Nederland

Nederland

Teleurstelling

Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF600/12 Beker voor peuters

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF600/12 Beker voor peuters

13/02/2014

Nederland

Nederland

Teleurstelling

Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF600/12 Beker voor peuters

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF600/12 Beker voor peuters

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 