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  • Nem overgang fra flaske til bæger
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  • Nem overgang fra flaske til bæger
  • Nem overgang fra flaske til bæger

Udgået

Philips AventKop til småbørn

SCF602/01

5
| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt
Nem overgang fra flaske til bæger
Den BPA-frie Philips Avent Magic-kop er utroligt spildsikker, uanset om den bliver rystet, kastet op i luften eller lagt på siden. Samtidig er den nem at drikke af. Drikketudene med ventiler passer også til sutteflasker, så de ligeledes kan blive spildsikre.
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Ingen spild, nem brug

Nem overgang fra flaske til bæger

  • 260 ml

  • 12 m+ Småbørns-drikketud

Klik-på-låg holder drikketuden ren

Klik-på-låg holder drikketuden ren

Klik-låg holder drikketuden ren på farten og sikrer hygiejnisk og spildfri transport

Drypfri drikketud med patenteret ventil

Drypfri drikketud med patenteret ventil

Patenteret ventil sikrer, at spild undgås, selv hvis den holdes nedad eller ligger på siden.

Hård drikketud til børn over 12 m

Hård drikketud til børn over 12 m

En drikketud, der tåler bid, til børn der selv kan drikke af en kop. Ideel til børn, der er ved at få tænder

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

4
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2
1

14/02/2017

Suomi

Suomi

paras nokkamuki

Täydet pisteet tälle. Suosikki muki äidille (ei sotke) ja lapselle (helppo juoda ja pitää kiinni kahvoilla tai ilman).

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF602/01 Pikkulasten mukit

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF602/01 Pikkulasten mukit

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 