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Udgået
260 ml
12 m+ Småbørns-drikketud
Klik-låg holder drikketuden ren på farten og sikrer hygiejnisk og spildfri transport
Patenteret ventil sikrer, at spild undgås, selv hvis den holdes nedad eller ligger på siden.
En drikketud, der tåler bid, til børn der selv kan drikke af en kop. Ideel til børn, der er ved at få tænder
5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
äippä
14/02/2017
Suomi
paras nokkamuki
Täydet pisteet tälle. Suosikki muki äidille (ei sotke) ja lapselle (helppo juoda ja pitää kiinni kahvoilla tai ilman).
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF602/01 Pikkulasten mukit
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF602/01 Pikkulasten mukit
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.