SCF603/50
Desværre er denne vare ikke længere tilgængelig
Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor. Se alle oplysninger i din indkøbskurv.
SCF603/50 Breast milk storage bags
i alt
recurring payment
Lækagesikker dobbelt lynlåslukning til sikker opbevaring af din modermælk
Den manipulationssikrede forsegling angiver, at den steriliserede pose ikke berøres før første brug, for fuldstændig hygiejne
Forstærkede sidesømme og dobbeltlagsmateriale giver ekstra sikkerhed for, at din dyrebare modermælk opbevares sikkert i fryseren eller køleskabet
Den brede og robuste åbning sikrer nem påfyldning og ophældning af din modermælk
Denne poses robuste design gør den selvstående, og den brede åbning sikrer nem påfyldning og ophældning af modermælk
Poserne ligger fladt, så de er nemme at opbevare i fryser eller køleskab
Denne pose er fremstillet af BPA-frit materiale
Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.