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Udgået
SCF608/05
Hygiejne på farten
Det er nemt at øve sig i at drikke med serien af Philips AVENT-kopper til småbørn. Klik-låget holder drikketuden ren hele tiden, også på farten. Koppen er utrolig drypfri, uanset om den bliver rystet eller kastet op i luften - det forhindrer den ikke i stadig at være nem at drikke af.
260 ml
12 m+ Småbørns-drikketud
Med hanke
Patenteret ventil sikrer, at spild undgås, selv hvis den holdes nedad eller ligger på siden.
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5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
YRMA
28/07/2011
France
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF608/06 Tasse décorée fille
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF608/06 Tasse décorée fille