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  • Philips Avent-opbevaringssystem for nem opbevaring
  • Philips Avent-opbevaringssystem for nem opbevaring
  • Philips Avent-opbevaringssystem for nem opbevaring
  • Philips Avent-opbevaringssystem for nem opbevaring

Udgået

Philips Avent VIAAvent-opbevaringssystem

SCF614/10

5
| (5) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Philips Avent-opbevaringssystem for nem opbevaring
Philips Avent-opbevaringssystemet er et alsidigt, pladsbesparende opbevaringssystem, der er designet til at vokse med dit barn. Brug den samme kop til opbevaring af modermælk og babymad til dit barn. Systemet passer til alle Philips Avent-brystpumper og sutter.
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Bæger til opbevaring af mælk

Philips Avent-opbevaringssystem for nem opbevaring

  • Låg

Drejesystem, ingen lækager

Drejesystem, ingen lækager

Til sikker opbevaring og transport.

Perfekt på farten

Perfekt på farten

Ideel til opbevaring og transport

Bruges med Philips Avent-beholdere til modermælk

Lågene til opbevaring af modermælk kan bruges med Philips Avent-beholdere til opbevaring af modermælk.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

5

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

11/02/2012

United Kingdom

United Kingdom

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for VIA SCF614/10 Avent Storage System

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for VIA SCF614/10 Avent Storage System

14/12/2013

España

España

Muy práctico sistema de almacenamiento de leche materna

Di pecho a mi hijo durante 15 meses, así que cuando a los 4 meses me tuve que incorporar a trabajar elegí el sistema de extracción de leche materna de Philips Avent para que las tomas de biberón que hiciera mientras yo estaba trabajando fueran también de leche materna. El almacenamiento VIA me permitía dejar guardada la leche necesaria cómodamente y luego, mediante un adaptador, ajustar el vaso a la tetina para no tener que pasar la leche a un biberón, con lo que ahorraba en no tener que limpiar el vaso y el biberón: con un sólo elemento lo hacía todo. Más adelante, el mismo sistema me sirvió para dejar preparados los vasitos de puré casero. VIA además tenía una forma que permitía guardar los vasos y tapas en poco espacio, metiendo unos dentro de otros. Lo único de lo que podría tener queja de VIA es la resistencia del material a las caídas.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for VIA SCF614/10 Avent Storage System

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for VIA SCF614/10 Avent Storage System

15/05/2012

España

España

cierre muy bueno y permite apilar el producto

el cierre es fácil y seguro, a rosca. la tapa permite apilar los diferentes recipientes para guardarlos o trasportarlos con mayor facilidad

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for VIA SCF614/10 Avent Storage System

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for VIA SCF614/10 Avent Storage System

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