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Udgået
Låg
Til sikker opbevaring og transport.
Ideel til opbevaring og transport
Lågene til opbevaring af modermælk kan bruges med Philips Avent-beholdere til opbevaring af modermælk.
5.0
ud af 5
5
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Sarelhy
11/02/2012
United Kingdom
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for VIA SCF614/10 Avent Storage System
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for VIA SCF614/10 Avent Storage System
patrialpe
14/12/2013
España
Muy práctico sistema de almacenamiento de leche materna
Di pecho a mi hijo durante 15 meses, así que cuando a los 4 meses me tuve que incorporar a trabajar elegí el sistema de extracción de leche materna de Philips Avent para que las tomas de biberón que hiciera mientras yo estaba trabajando fueran también de leche materna. El almacenamiento VIA me permitía dejar guardada la leche necesaria cómodamente y luego, mediante un adaptador, ajustar el vaso a la tetina para no tener que pasar la leche a un biberón, con lo que ahorraba en no tener que limpiar el vaso y el biberón: con un sólo elemento lo hacía todo. Más adelante, el mismo sistema me sirvió para dejar preparados los vasitos de puré casero. VIA además tenía una forma que permitía guardar los vasos y tapas en poco espacio, metiendo unos dentro de otros. Lo único de lo que podría tener queja de VIA es la resistencia del material a las caídas.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for VIA SCF614/10 Avent Storage System
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for VIA SCF614/10 Avent Storage System
lolasi
15/05/2012
España
cierre muy bueno y permite apilar el producto
el cierre es fácil y seguro, a rosca. la tapa permite apilar los diferentes recipientes para guardarlos o trasportarlos con mayor facilidad
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for VIA SCF614/10 Avent Storage System
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for VIA SCF614/10 Avent Storage System