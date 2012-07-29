Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
125 ml/ 4 oz
Designet til sarte gummer
Sæt håndtag på den velkendte flaske og sut, som dit barn bruger, for at hjælpe ham eller hende med at lære at drikke selv
Alle Philips Avent-flasker og -kopper er kompatible, med undtagelse af glasflaskerne og Grown-up-kopper/My First Big Kid-kopper. Du kan altså sammensætte din perfekte kop, der passer til din babys individuelle udviklingsbehov.
3.9
ud af 5
12
Anmeldelser
82%
anbefaler dette produkt
alwaysthinkin
29/07/2012
United Kingdom
Great starter cup
This product is great especially if you used the avent bottles as the parts are interchangeable. Great design easy to clean and doesn't spill
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup
Claire7812
29/07/2012
United Kingdom
Great starter cup
This product is great especially if you used the avent bottles as the parts are interchangeable. Great design easy to clean and doesn't spill
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup
IrishBetty
12/06/2011
United Kingdom
great little cup!
this is a great first cup (eventhough we are still using it now!) It is just the perfect size and comes with handles that fits your other bottles too. You can buy more soft spouts for it, as they may change colour with carrots - as most of them do !!! What is in carrots...? Overall a great little cup!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.