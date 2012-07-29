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  • Babyens første skridt på vej mod brugen af kop
  • Babyens første skridt på vej mod brugen af kop

Udgået

Philips AventSutteflaske til kop-træningssæt

SCF625/01

3.9
| (12) Anmeldelser | 82% anbefaler dette produkt
Babyens første skridt på vej mod brugen af kop
Philips Avent-flasken til kop-træningssættet har en blød drikketud og nemme greb, så dit barn kan lære at drikke selv.
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Kop med blød drikketud

Babyens første skridt på vej mod brugen af kop

  • 125 ml/ 4 oz

Blød tud

Blød tud

Designet til sarte gummer

Øvehåndtag medfølger

Sæt håndtag på den velkendte flaske og sut, som dit barn bruger, for at hjælpe ham eller hende med at lære at drikke selv

Kompatibel med Philips Avent-flasker og -kopper

Alle Philips Avent-flasker og -kopper er kompatible, med undtagelse af glasflaskerne og Grown-up-kopper/My First Big Kid-kopper. Du kan altså sammensætte din perfekte kop, der passer til din babys individuelle udviklingsbehov.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.9

ud af 5

12

Anmeldelser

82%

anbefaler dette produkt

4

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great starter cup

This product is great especially if you used the avent bottles as the parts are interchangeable. Great design easy to clean and doesn't spill

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great starter cup

This product is great especially if you used the avent bottles as the parts are interchangeable. Great design easy to clean and doesn't spill

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

12/06/2011

United Kingdom

United Kingdom

great little cup!

this is a great first cup (eventhough we are still using it now!) It is just the perfect size and comes with handles that fits your other bottles too. You can buy more soft spouts for it, as they may change colour with carrots - as most of them do !!! What is in carrots...? Overall a great little cup!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 