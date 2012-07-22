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Udgået
2 stk.
Sut med langsom gennemstrømning
1 m+
Vores antikolik-ventil er designet til at holde luft væk fra din babys mave for at reducere kolik og ubehag. Mens dit barn mades, slipper ventilen, som er integreret i sutten, luft ind i flasken for at undgå undertryk, og ventilerer luften mod bunden af flasken. Dermed bliver luften i flasken og holdes væk fra barnets mave for at reducere kolik og ubehag.
Philips Avent Anti-colic-flasken reducerer klynken. Børn, der blev madet med Philips Avent Anti-colic-flasker, klynkede 60 % mindre om natten sammenlignet med børn, der blev madet med en antikolik-flaske fra et konkurrerende mærke.*
Suttens form betyder, at barnet får sikkert fat, og den riflede struktur hjælper med at forhindre, at sutten klapper sammen, og giver en behagelig, uafbrudt madning.
4.4
ud af 5
16
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produkt
kayla9412
22/07/2012
United Kingdom
it looks great and great features
i like this teats my child used these teats before she was a month old cause she had carbel thickener and it was easier for her to use these to get her milk out
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF632/27 Baby bottle teats with anti-colic valves
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF632/27 Baby bottle teats with anti-colic valves
Emmaroon
22/07/2012
United Kingdom
it looks great and great features
i like this teats my child used these teats before she was a month old cause she had carbel thickener and it was easier for her to use these to get her milk out
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF632/27 Baby bottle teats with anti-colic valves
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF632/27 Baby bottle teats with anti-colic valves
Jeeby
09/11/2011
United Kingdom
Highly recommended
Used this along with Avent bottles when I had problems breastfeeding alone when my baby was 1 month old. Now I am breastfeeding and using around 3 bottles a day. Don't have any problems with colic either. I think Avent products are very user friendly and reasonably priced compared to the alternatives.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF632/27 Baby bottle teats with anti-colic valves
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF632/27 Baby bottle teats with anti-colic valves
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023.
2 uger gamle spædbørn, der blev madet med en Philips Avent-flaske, havde færre koliktendenser og klynkede markant mindre om natten sammenlignet med børn, der blev madet med en anden flaske fra et konkurrerende mærke.
Det er påvist, at suttens udformning forhindrer sammenklapning og deraf følgende luftindtagelse og afbrudt madning.
Hvad er kolik, og hvordan påvirker det spædbørn? Kolik skyldes delvist, at barnet sluger luft under madningen, hvilket skaber ubehag i barnets fordøjelsessystem. Symptomerne omfatter gråd og klynken.
0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011