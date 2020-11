Dokumentation for, at antikolik-ventil mindsker kolik*

Vores antikolik-ventil er designet til at holde luft væk fra din babys mave for at reducere kolik og ubehag. Mens dit barn mades, slipper ventilen, som er integreret i sutten, luft ind i flasken for at undgå undertryk, og ventilerer luften mod bunden af flasken. Dermed bliver luften i flasken og holdes væk fra barnets mave for at reducere kolik og ubehag.