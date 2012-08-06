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Udgået
2 stk.
Sut med hurtigt gennemløb
6 m+
Vores antikolik-ventil er designet til at holde luft væk fra din babys mave for at reducere kolik og ubehag. Mens dit barn mades, slipper ventilen, som er integreret i sutten, luft ind i flasken for at undgå undertryk, og ventilerer luften mod bunden af flasken. Dermed bliver luften i flasken og holdes væk fra barnets mave for at reducere kolik og ubehag.
Philips Avent Anti-colic-flasken reducerer klynken. Børn, der blev madet med Philips Avent Anti-colic-flasker, klynkede 60 % mindre om natten sammenlignet med børn, der blev madet med en antikolik-flaske fra et konkurrerende mærke.*
Suttens form betyder, at barnet får sikkert fat, og den riflede struktur hjælper med at forhindre, at sutten klapper sammen, og giver en behagelig, uafbrudt madning.
4.6
ud af 5
46
Anmeldelser
91%
anbefaler dette produkt
Archna
06/08/2012
United Kingdom
Fantastic produvt and easy to use
This has been perfect, infact we are still using it for our 10 month old baby.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF634/27 Anti-colic baby bottle teats for a fast flow
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF634/27 Anti-colic baby bottle teats for a fast flow
Pisetzky
06/08/2012
United Kingdom
Fantastic produvt and easy to use
This has been perfect, infact we are still using it for our 10 month old baby.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF634/27 Anti-colic baby bottle teats for a fast flow
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF634/27 Anti-colic baby bottle teats for a fast flow
Bensmum
01/08/2012
United Kingdom
This was a great follow on teat from breast-feeding
I started bottle feeding my baby using these teats from 4 months, combined with breast-feeding. At the time it was the only teat he'd accept, having tried several. I went to feeding him solely using these teats from 6 months without any problems.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF634/27 Anti-colic baby bottle teats for a fast flow
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF634/27 Anti-colic baby bottle teats for a fast flow
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023.
2 uger gamle spædbørn, der blev madet med en Philips Avent-flaske, havde færre koliktendenser og klynkede markant mindre om natten sammenlignet med børn, der blev madet med en anden flaske fra et konkurrerende mærke.
Det er påvist, at suttens udformning forhindrer sammenklapning og deraf følgende luftindtagelse og afbrudt madning.
Hvad er kolik, og hvordan påvirker det spædbørn? Kolik skyldes delvist, at barnet sluger luft under madningen, hvilket skaber ubehag i barnets fordøjelsessystem. Symptomerne omfatter gråd og klynken.
0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011