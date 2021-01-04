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  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*

Udgået

Philips AventAntikolik-sut

SCF636/27

3.9
| (34) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produkt
Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
Vores Anti-colic-sut er udviklet til madning uden afbrydelser. Luften kommer ind i flasken og ikke ind i babyens mave. Den riflede struktur forhindrer, at sutten klapper sammen, og mindsker ubehag og afbrydelser i madningen.
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Får dit barn til at falde til ro, især om natten**

Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*

  • 2 stk.

  • Gennemløb af tyktflydende føde

  • 6 m+

Dokumentation for, at antikolik-ventil mindsker kolik*

Dokumentation for, at antikolik-ventil mindsker kolik*

Vores antikolik-ventil er designet til at holde luft væk fra din babys mave for at reducere kolik og ubehag. Mens dit barn mades, slipper ventilen, som er integreret i sutten, luft ind i flasken for at undgå undertryk, og ventilerer luften mod bunden af flasken. Dermed bliver luften i flasken og holdes væk fra barnets mave for at reducere kolik og ubehag.

60 % mindre klynken om natten*

60 % mindre klynken om natten*

Philips Avent Anti-colic-flasken reducerer klynken. Børn, der blev madet med Philips Avent Anti-colic-flasker, klynkede 60 % mindre om natten sammenlignet med børn, der blev madet med en antikolik-flaske fra et konkurrerende mærke.*

Den riflede struktur forhindrer sammenklapning for uafbrudt madning

Den riflede struktur forhindrer sammenklapning for uafbrudt madning

Suttens form betyder, at barnet får sikkert fat, og den riflede struktur hjælper med at forhindre, at sutten klapper sammen, og giver en behagelig, uafbrudt madning.

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Anmeldelser

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3.9

ud af 5

34

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produkt

04/01/2021

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Beste die es gibt

Hab schon bei meine 2 Kinder ausprobiert und die sind top deswegen hab ich diese für mein drittes Kind auch gekauft

Fordele

Nur Vorteile

Ulemper

Keine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF636/27 Anti-colic Sauger

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF636/27 Anti-colic Sauger

17/02/2012

Deutschland

Deutschland

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF636/27 Anti-colic Sauger

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF636/27 Anti-colic Sauger

26/07/2024

Nederland

Nederland

Deze speen is alleen geschikt voor dikke pap!

Mijn zoontje heeft since zijn geboorte uit de Philips avent anti-colic flessen gedronken, echt een top product, je moet uiteraard wel de juiste maat speen voor je kind nemen, wij zijn met 0 begonnen, hij is nu 10 maanden oud en drinkt uitstekend uit deze 6+ speen die geschikt voor dikke pap, let op, als je kind de 6 maanden heeft bereikt maar NOG GEEN dikke pap drinkt, dan moet je de ORANJE 6+ speen gebruiken (met 4 mini gaatjes), die is geschikt voor dunne pap, deze DONKER BLAUW 6+ is alleen voor dikke pap!

Fordele

Top product, alle maten vanaf geboorte beschikbaar, en het anti-colic ventiel is ook een mooi ontwerp

Ulemper

Philips mag iets beter aanduiden welke maten allemaal beschikbaar zijn, en ook het verschil tussen de verschillende producten van Avent, niet altijd duidelijk... Maar als je goed kijkt en onderzoekt kom je er wel uit :)

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF636/27 Anti-colic-speen

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF636/27 Anti-colic-speen

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023. 

  1. 2 uger gamle spædbørn, der blev madet med en Philips Avent-flaske, havde færre koliktendenser og klynkede markant mindre om natten sammenlignet med børn, der blev madet med en anden flaske fra et konkurrerende mærke.

  2. Det er påvist, at suttens udformning forhindrer sammenklapning og deraf følgende luftindtagelse og afbrudt madning.

  3. Hvad er kolik, og hvordan påvirker det spædbørn? Kolik skyldes delvist, at barnet sluger luft under madningen, hvilket skaber ubehag i barnets fordøjelsessystem. Symptomerne omfatter gråd og klynken.

  4. 0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011