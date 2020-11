Klinisk påvist reduktion af klynken**

Søvn og næring er altafgørende for dit spædbarns sundhed og velvære. Et vilkårligt klinisk forsøg blev udført for at klarlægge, om udformningen af spædbørns sutteflasker påvirker deres adfærd. Det blev påvist, at Philips AVENT Classic-sutteflasken reducerede klynken betydeligt med ca. 28 min. pr. dag i forhold til den flaske, der blev sammenlignet med (46 min vs. 74 min, p=0,05). Dette gjaldt især om natten.