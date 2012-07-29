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Udgået
1 flaske
125 ml
Sut designet til nyfødte
0 m+
Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske
Avent Airflex-sutteflasken bruger en Airflex-ventil, som understøtter babyens naturlige spiserytme.
Et klinisk forsøg har vist, at ved 2-ugers-alderen har spædbørn, der mades med Avent-flasken, mindre kolik end spædbørn, der mades med en traditionel sutteflaske. (www.philips.com/Avent).
4.3
ud af 5
16
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produkt
WEIGHTS
29/07/2012
United Kingdom
Easy for feeding, cleaning and doesn't leak!
I found this product a pleasure to use. Hygienic and easy to clean, comfortable for feeding baby. I was able to both breast feed and bottle feed which tells me that the teats are very natural to breast feeding. I was able to use both breast milk and formula with these bottles. Very versatile.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Airflex SCF640/27 Classic baby bottle
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Airflex SCF640/27 Classic baby bottle
Drac3240
29/07/2012
United Kingdom
just the right size
Theese bottles are great for new born babies as they are comfy to hold and are very easy to clean, my bottles are 6 months old and not like some others on the market they have no wear marks and still look bramd new
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Airflex SCF640/27 Classic baby bottle
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Airflex SCF640/27 Classic baby bottle
Daisy
22/07/2012
United Kingdom
Works perfectly
I exclusively breastfed my newborn, but used this bottle to feed her whenever I couldn't breastfeed her. The best thing about this bottle is the airflex teat that has the perfect flow of milk, suitable for newborn. The design of the bottle made it easy to grip it. And it's BPA free, so I am free of worries :)
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Airflex SCF640/17 Classic baby bottle
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Airflex SCF640/17 Classic baby bottle
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