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Udgået

Philips Avent AirflexClassic-sutteflaske

SCF640/17

4.3
| (16) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produkt
Sund og aktiv madning
Philips Avent Airflex-sutteflasken bruger den unikke Avent Airflex-sut, som fremmer sund, aktiv madning og arbejder sammen med dit barns naturlige spiserytme. Airflex-sutten gør det nemmere for dit barn at skifte mellem bryst og sutteflaske.
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Klinisk påvist, at den reducerer kolik

Sund og aktiv madning

  • 1 flaske

  • 125 ml

  • Sut designet til nyfødte

  • 0 m+

Nem at kombinere amning og madning med sutteflaske

Nem at kombinere amning og madning med sutteflaske

Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske

Indbygget Airflex-ventil

Indbygget Airflex-ventil

Avent Airflex-sutteflasken bruger en Airflex-ventil, som understøtter babyens naturlige spiserytme.

Klinisk påvist, at den reducerer kolik

Klinisk påvist, at den reducerer kolik

Et klinisk forsøg har vist, at ved 2-ugers-alderen har spædbørn, der mades med Avent-flasken, mindre kolik end spædbørn, der mades med en traditionel sutteflaske. (www.philips.com/Avent).

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

16

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produkt

2

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Easy for feeding, cleaning and doesn't leak!

I found this product a pleasure to use. Hygienic and easy to clean, comfortable for feeding baby. I was able to both breast feed and bottle feed which tells me that the teats are very natural to breast feeding. I was able to use both breast milk and formula with these bottles. Very versatile.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Airflex SCF640/27 Classic baby bottle

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Airflex SCF640/27 Classic baby bottle

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

just the right size

Theese bottles are great for new born babies as they are comfy to hold and are very easy to clean, my bottles are 6 months old and not like some others on the market they have no wear marks and still look bramd new

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Airflex SCF640/27 Classic baby bottle

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Airflex SCF640/27 Classic baby bottle

22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Works perfectly

I exclusively breastfed my newborn, but used this bottle to feed her whenever I couldn't breastfeed her. The best thing about this bottle is the airflex teat that has the perfect flow of milk, suitable for newborn. The design of the bottle made it easy to grip it. And it's BPA free, so I am free of worries :)

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Airflex SCF640/17 Classic baby bottle

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Airflex SCF640/17 Classic baby bottle

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  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023. 