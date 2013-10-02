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Udgået
1 flaske
260 ml
Sut med langsom gennemstrømning
1 m+
Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske
Avent Airflex-sutteflasken bruger en Airflex-ventil, som understøtter babyens naturlige spiserytme.
Et klinisk forsøg har vist, at ved 2-ugers-alderen har spædbørn, der mades med Avent-flasken, mindre kolik end spædbørn, der mades med en traditionel sutteflaske. (www.philips.com/Avent).
4.6
ud af 5
34
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produkt
Mand82
02/10/2013
United Kingdom
Great at reducing wind in baby
Great quality bottles, changed to these for my colicky baby and they worked! So good I am now a solid avent product user. Recommend their dummies too as they are the only ones to come with a cover, which wen out about is a lifesaver.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Airflex SCF643/17 Classic baby bottle
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Airflex SCF643/17 Classic baby bottle
Ronnie31
08/08/2012
United Kingdom
Wonderful products
I will only use advent products on my baby even down to the baby monitor brilliant products will recommend to everyone thanks very much Phillips!!!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Airflex SCF643/17 Classic baby bottle
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Airflex SCF643/17 Classic baby bottle
emly
31/07/2012
United Kingdom
Helps with colic
I went through about four different types of bottles before i tried the avent ones and i wish i had used them first! They are the only bottles that reduced my daughters colic. The bottle design is really easy and comfortable to hold, especially on the long feeds, and everything comes apart easily to clean! I would definitely recommend these!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Airflex SCF643/17 Classic baby bottle
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Airflex SCF643/17 Classic baby bottle
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