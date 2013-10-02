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Udgået

Philips Avent AirflexClassic-sutteflaske

SCF643/17

4.6
| (34) Anmeldelser | 94% anbefaler dette produkt
Sund og aktiv madning
Philips Avent Airflex-sutteflasken bruger den unikke Avent Airflex-sut, som fremmer sund, aktiv madning og arbejder sammen med dit barns naturlige spiserytme. Airflex-sutten gør det nemmere for dit barn at skifte mellem bryst og sutteflaske.
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Klinisk påvist, at den reducerer kolik

Sund og aktiv madning

  • 1 flaske

  • 260 ml

  • Sut med langsom gennemstrømning

  • 1 m+

Nem at kombinere amning og madning med sutteflaske

Nem at kombinere amning og madning med sutteflaske

Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske

Indbygget Airflex-ventil

Indbygget Airflex-ventil

Avent Airflex-sutteflasken bruger en Airflex-ventil, som understøtter babyens naturlige spiserytme.

Klinisk påvist, at den reducerer kolik

Klinisk påvist, at den reducerer kolik

Et klinisk forsøg har vist, at ved 2-ugers-alderen har spædbørn, der mades med Avent-flasken, mindre kolik end spædbørn, der mades med en traditionel sutteflaske. (www.philips.com/Avent).

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.6

ud af 5

34

Anmeldelser

94%

anbefaler dette produkt

02/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Great at reducing wind in baby

Great quality bottles, changed to these for my colicky baby and they worked! So good I am now a solid avent product user. Recommend their dummies too as they are the only ones to come with a cover, which wen out about is a lifesaver.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Airflex SCF643/17 Classic baby bottle

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Airflex SCF643/17 Classic baby bottle

08/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

Wonderful products

I will only use advent products on my baby even down to the baby monitor brilliant products will recommend to everyone thanks very much Phillips!!!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Airflex SCF643/17 Classic baby bottle

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Airflex SCF643/17 Classic baby bottle

31/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Helps with colic

I went through about four different types of bottles before i tried the avent ones and i wish i had used them first! They are the only bottles that reduced my daughters colic. The bottle design is really easy and comfortable to hold, especially on the long feeds, and everything comes apart easily to clean! I would definitely recommend these!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Airflex SCF643/17 Classic baby bottle

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Airflex SCF643/17 Classic baby bottle

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  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023. 