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Udgået

Philips Avent AirflexClassic-sutteflaske

SCF646/17

3.9
| (13) Anmeldelser
Sund og aktiv madning
Philips Avent Airflex-sutteflasken bruger den unikke Avent Airflex-sut, som fremmer sund, aktiv madning og arbejder sammen med dit barns naturlige spiserytme. Airflex-sutten gør det nemmere for dit barn at skifte mellem bryst og sutteflaske.
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Klinisk påvist, at den reducerer kolik

Sund og aktiv madning

  • 1 flaske

  • 330 ml

  • Sut med variabel gennemstrømning

  • 3 m+

Sut med variabelt gennemløb til tyktflydende mad

Sut med variabelt gennemløb til tyktflydende mad

Sutten med variabel gennemstrømning har en sprække, hvilket gør det muligt at regulere gennemløbshastigheden. Gennemløbshastigheden kan varieres ved blot vende flasken, så markeringerne I, II eller III på sutten placeres ud for babyens næse.

Nem at kombinere amning og madning med sutteflaske

Nem at kombinere amning og madning med sutteflaske

Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske

Indbygget Airflex-ventil

Indbygget Airflex-ventil

Avent Airflex-sutteflasken bruger en Airflex-ventil, som understøtter babyens naturlige spiserytme.

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Anmeldelser

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3.9

ud af 5

13

Anmeldelser

3

02/01/2019

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt hat grossartige eigenschaften

Sehr gut und praktisch.gute kvalitet,beste von andere.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Airflex SCF646/37 Classic baby bottle

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Airflex SCF646/37 Classic baby bottle

14/12/2013

España

España

Muy útil la tetina de flujo variable

Utilicé estos biberones cuando mi hijo empezó a tomar agua y leche con cereales, ya que le di pecho hasta los 15 meses y no los empleé para darle sólo leche. La tetina de flujo variable se adaptaba perfectamente según la fluidez del líquido o lo espesos que estuvieran los cereales. Podía usar el mismo tipo de tetina para agua y para cereales, era estupendo no tener que andar cambiando. Además la resistencia del material de la tetina era suficiente para no partirse al mínimo bocado o tirón de un niño que ya tenía dientes. Y el material del biberón era también muy resistente a las caídas.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Airflex SCF646/37 Biberón Classic

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Airflex SCF646/37 Biberón Classic

12/12/2013

España

España

Producto practico y cómodo de usar

El biberón lo utilizo desde que mi hija nació, y es muy cómodo y muy practico. Se nota la buena calidad y su ergonomia. A mi hija también le debía de gustar, porque rechazaba cualquier otro que no fuera este. Lo recomiendo encarecidamente.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Airflex SCF646/37 Biberón Classic

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Airflex SCF646/37 Biberón Classic

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  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023. 