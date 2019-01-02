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Udgået
SCF646/17
1 flaske
330 ml
Sut med variabel gennemstrømning
3 m+
Sutten med variabel gennemstrømning har en sprække, hvilket gør det muligt at regulere gennemløbshastigheden. Gennemløbshastigheden kan varieres ved blot vende flasken, så markeringerne I, II eller III på sutten placeres ud for babyens næse.
Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske
Avent Airflex-sutteflasken bruger en Airflex-ventil, som understøtter babyens naturlige spiserytme.
3.9
ud af 5
13
Anmeldelser
Bana88
02/01/2019
Deutschland
Dieses Produkt hat grossartige eigenschaften
Sehr gut und praktisch.gute kvalitet,beste von andere.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Airflex SCF646/37 Classic baby bottle
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Airflex SCF646/37 Classic baby bottle
patrialpe
14/12/2013
España
Muy útil la tetina de flujo variable
Utilicé estos biberones cuando mi hijo empezó a tomar agua y leche con cereales, ya que le di pecho hasta los 15 meses y no los empleé para darle sólo leche. La tetina de flujo variable se adaptaba perfectamente según la fluidez del líquido o lo espesos que estuvieran los cereales. Podía usar el mismo tipo de tetina para agua y para cereales, era estupendo no tener que andar cambiando. Además la resistencia del material de la tetina era suficiente para no partirse al mínimo bocado o tirón de un niño que ya tenía dientes. Y el material del biberón era también muy resistente a las caídas.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Airflex SCF646/37 Biberón Classic
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Airflex SCF646/37 Biberón Classic
MARIAJO68
12/12/2013
España
Producto practico y cómodo de usar
El biberón lo utilizo desde que mi hija nació, y es muy cómodo y muy practico. Se nota la buena calidad y su ergonomia. A mi hija también le debía de gustar, porque rechazaba cualquier otro que no fuera este. Lo recomiendo encarecidamente.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Airflex SCF646/37 Biberón Classic
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Airflex SCF646/37 Biberón Classic
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