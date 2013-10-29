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Udgået
SCF651/27
2 stk.
Med gennemløb til nyfødte
0 m+
Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske.
Sutten er bladformet indeni, hvilket øger blødheden og fleksibiliteten, uden at sutten klapper sammen. Dit barn vil få en mere bekvem og behagelig madning.
Innovativt dobbeltventil, der er designet til at reducere kolik og ubehag ved at ventilere luften i flasken og ikke i barnets mave.
3.5
ud af 5
11
Anmeldelser
Krümmel1
29/10/2013
Deutschland
Gewöhnungssache:)!
Ein starkes Produkt, mit dem sich mein Kind (und ich!) schnell anfreundete! Viel besser als die Standardflaschen! Super Leistung!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF651/27 Natural-Sauger
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF651/27 Natural-Sauger
AllSta22
29/10/2013
Deutschland
Gewöhnungssache:)!
Ein starkes Produkt, mit dem sich mein Kind (und ich!) schnell anfreundete! Viel besser als die Standardflaschen! Super Leistung!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF651/27 Natural-Sauger
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF651/27 Natural-Sauger
Tommykit
13/04/2019
Suomi
pelasti vauvani
suosittelen, tämä tuote kaikille alle 5 kuukautta ikäisille .
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF651/27 Natural nipple
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF651/27 Natural nipple
0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011