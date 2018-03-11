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30 dages fortrydelsesret
Udgået
2 stk.
Langsomt gennemløb
1 m+
Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske.
Sutten er bladformet indeni, hvilket øger blødheden og fleksibiliteten, uden at sutten klapper sammen. Dit barn vil få en mere bekvem og behagelig madning.
Innovativt dobbeltventil, der er designet til at reducere kolik og ubehag ved at ventilere luften i flasken og ikke i barnets mave.
5.0
ud af 5
9
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Krümmel1
11/03/2018
Deutschland
Top
Wird sehr gut von meinem Baby angenommen. Seit Anfang an
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF652/27 Natural-Sauger
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF652/27 Natural-Sauger
Gwal
25/02/2018
France
Idéal en relais de l'allaitement
Accepté sans problème par mon fils en alternance avec l'allaitement quand je tirais mon lait puis maintenant au lait artificiel. Aucun souci lors des transitions sein-biberon. Un design agréable et facile d'entretien. J'avais adopté Avent pour mes deux plus grands, la gamme Natural est clairement idéale.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF652/27 Tétine Natural
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF652/27 Tétine Natural
MichelleMax
22/02/2017
Italia
Tettarelle 1m+ sono eccellenti
Sono una mamma americana che vive in Italia e mi trovo benissimo con i prodotti di Avent! Il mio figlio di 4 mesi piace tantissimo le tettarelle Natural 1m+ con due fori... Abbiamo provato anche le tettarelle 3+, ma il latte esce troppo veloce ed e' ancora troppo presto per lui. Grazie Philips Avent per un prodotto ottimo!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF652/27 Tettarella Natural
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF652/27 Tettarella Natural
0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011