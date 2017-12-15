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Udgået
SCF653/27
2 stk.
Medium gennemløb
3 m+
Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske.
Sutten er bladformet indeni, hvilket øger blødheden og fleksibiliteten, uden at sutten klapper sammen. Dit barn vil få en mere bekvem og behagelig madning.
Innovativt dobbeltventil, der er designet til at reducere kolik og ubehag ved at ventilere luften i flasken og ikke i barnets mave.
2.8
ud af 5
78
Anmeldelser
Ananya
15/12/2017
United Kingdom
EXCELLENT CUSTOMER SERVICE
I had an issue with my sterliser and I rang customer service they were fantastic. They sent me a new one and it was delivered next day.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF655/27 Natural teat
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF655/27 Natural teat
Denise21
15/12/2017
United Kingdom
EXCELLENT CUSTOMER SERVICE
I had an issue with my sterliser and I rang customer service they were fantastic. They sent me a new one and it was delivered next day.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF655/27 Natural teat
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF655/27 Natural teat
ivana
16/10/2013
Deutschland
Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften
ich bin ein grosser fen von avent da der halt der flasche genial ist und natürich weil es kaum einen uterschid giebt zwischen den naturnahen saguern und der brust... und wen mein kleiner grösser wird kan ich ja nur die zusatz teile auf die flaschen anschrauben das er draus trinken kan genial...
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF655/27 Natural-Sauger
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF655/27 Natural-Sauger
0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011