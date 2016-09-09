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Udgået
SCF654/27
2 stk.
Hurtigt gennemløb
6 m+
Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske.
Sutten er bladformet indeni, hvilket øger blødheden og fleksibiliteten, uden at sutten klapper sammen. Dit barn vil få en mere bekvem og behagelig madning.
Innovativt dobbeltventil, der er designet til at reducere kolik og ubehag ved at ventilere luften i flasken og ikke i barnets mave.
2.9
ud af 5
31
Anmeldelser
yavitari
09/09/2016
Deutschland
Bin super zufrieden
Unser Spatz nimmt keine anderen Produkte ausser die von Avent. Wir sind mit den Saugern super zufrieden, keine Luftschlucken und die Nahrung rutscht ohne weitere Problem durch den Sauger. Leichte Reinigung.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
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Papa2013
14/04/2014
Deutschland
So sollen Neuerungen sein!
Unsere erste Avent-Naturally Flasche bekamen wir im Krankenhaus als "Willkommens-Geschenk" für unsere Kleine. Sie hat von Anfang an die Flasche sehr gut angenommen und der Wechsel zwischen Brust und Flasche war überhaupt kein Problem... Was mich hier etwas irritiert, sind die Aussagen über komplizierte Saugerwechsel, undichte Flaschen und dergleichen. Die Flaschen sind wunderbar einfach zu benutzen und unserer Meinung nach toll designt. Saugerwechselprobleme wie sie hier teilweise beschrieben sind gab es bei uns nicht. Sehr intuitiv und wie schon gesagt einfach! Ebenso ist die Dichtigkeit der Flasche mit "Hervorragend" zu bewerten. Nach etlichen harten Funktionsprüfungen durch unsere kleine Cheftesterin ist die Flasche immernoch wie neu und 100% dicht!!! Wenn was nicht geht, liegt es meistens an dem, der es benutzt!;-) Von uns ganz klare Kaufempfehlung.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
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Guitarero82
14/04/2014
Deutschland
So sollen Neuerungen sein!
Unsere erste Avent-Naturally Flasche bekamen wir im Krankenhaus als "Willkommens-Geschenk" für unsere Kleine. Sie hat von Anfang an die Flasche sehr gut angenommen und der Wechsel zwischen Brust und Flasche war überhaupt kein Problem... Was mich hier etwas irritiert, sind die Aussagen über komplizierte Saugerwechsel, undichte Flaschen und dergleichen. Die Flaschen sind wunderbar einfach zu benutzen und unserer Meinung nach toll designt. Saugerwechselprobleme wie sie hier teilweise beschrieben sind gab es bei uns nicht. Sehr intuitiv und wie schon gesagt einfach! Ebenso ist die Dichtigkeit der Flasche mit "Hervorragend" zu bewerten. Nach etlichen harten Funktionsprüfungen durch unsere kleine Cheftesterin ist die Flasche immernoch wie neu und 100% dicht!!! Wenn was nicht geht, liegt es meistens an dem, der es benutzt!;-) Von uns ganz klare Kaufempfehlung.
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0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011