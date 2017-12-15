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  • Den naturlige måde at give flaske på
  • Den naturlige måde at give flaske på
  • Den naturlige måde at give flaske på
  • Den naturlige måde at give flaske på
  • Den naturlige måde at give flaske på
  • Den naturlige måde at give flaske på
  • Den naturlige måde at give flaske på
  • Den naturlige måde at give flaske på
  • Den naturlige måde at give flaske på
  • Den naturlige måde at give flaske på
  • Den naturlige måde at give flaske på
  • Den naturlige måde at give flaske på

Udgået

Philips AventNatural-sut

SCF655/27

2.8
| (78) Anmeldelser
Den naturlige måde at give flaske på
Med Philips Avent Natural-suttens variable gennemstrømning kan du justere gennemstrømningshastigheden ved blot at dreje flasken. Sutten indeholder et innovativt bladformet design, så barnet kan få naturligt fat ligesom ved brystet, hvilket gør det nemt at kombinere bryst og sutteflaske.
Se alle fordele

Den naturlige måde at give flaske på

  • 2 stk.

  • Variabelt gennemløb

  • 3 m+

Naturligt greb på grund af den store brystformede sut

Naturligt greb på grund af den store brystformede sut

Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske.

Unikke kronblade for en blød, fleksibel sut, uden at sutten klapper sammen

Unikke kronblade for en blød, fleksibel sut, uden at sutten klapper sammen

Sutten er bladformet indeni, hvilket øger blødheden og fleksibiliteten, uden at sutten klapper sammen. Dit barn vil få en mere bekvem og behagelig madning.

Avanceret anti-kolik-system med innovativ dobbeltventil

Avanceret anti-kolik-system med innovativ dobbeltventil

Innovativt dobbeltventil, der er designet til at reducere kolik og ubehag ved at ventilere luften i flasken og ikke i barnets mave.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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2.8

ud af 5

78

Anmeldelser

15/12/2017

United Kingdom

United Kingdom

EXCELLENT CUSTOMER SERVICE

I had an issue with my sterliser and I rang customer service they were fantastic. They sent me a new one and it was delivered next day.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF655/27 Natural teat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF655/27 Natural teat

15/12/2017

United Kingdom

United Kingdom

EXCELLENT CUSTOMER SERVICE

I had an issue with my sterliser and I rang customer service they were fantastic. They sent me a new one and it was delivered next day.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF655/27 Natural teat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF655/27 Natural teat

16/10/2013

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften

ich bin ein grosser fen von avent da der halt der flasche genial ist und natürich weil es kaum einen uterschid giebt zwischen den naturnahen saguern und der brust... und wen mein kleiner grösser wird kan ich ja nur die zusatz teile auf die flaschen anschrauben das er draus trinken kan genial...

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF655/27 Natural-Sauger

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF655/27 Natural-Sauger

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