ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • God madning, god søvn
  • God madning, god søvn
  • God madning, god søvn
  • God madning, god søvn
  • God madning, god søvn
  • God madning, god søvn
  • God madning, god søvn
  • God madning, god søvn
  • God madning, god søvn
  • God madning, god søvn
  • God madning, god søvn
  • God madning, god søvn
  • God madning, god søvn
  • God madning, god søvn

Udgået

Philips AventClassic PES-sutteflaske

SCF660/17

4.1
| (17) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produkt
God madning, god søvn
Klynken er den mest almindelige adfærd, når spædbørn græder. Philips Avent Advanced Classic-sutteflasken reducerer kolik*** og klynken markant. Klynken reduceres især om natten.**
Se alle fordele
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Får dit barn til at falde til ro, især om natten**

God madning, god søvn

  • 1 flaske

  • 125 ml

  • Sut designet til nyfødte

  • 0 m+

Klinisk påvist reduktion af klynken

Klinisk påvist reduktion af klynken

Søvn og næring er altafgørende for dit spædbarns sundhed og velvære. Et vilkårligt klinisk forsøg blev udført for at klarlægge, om udformningen af spædbørns sutteflasker påvirker "børns adfærd". Det blev påvist, at Philips Avent Classic-sutteflasken reducerede klynken betydeligt med ca. 28 minutter pr. dag i forhold til den sutteflaske, der blev sammenlignet med (46 min. vs. 74 min., p=0,05). Dette gjaldt især om natten.**

Lader luft passere ind i sutteflasken i stedet for ned i barnets mave

Lader luft passere ind i sutteflasken i stedet for ned i barnets mave

Når spædbarnet spiser, lader det unikke skørt i Avent-sutten luft passere ind i sutteflasken i stedet for ned i barnets mave. Nøjagtigt som ved amning er det dit barn, der styrer strømmen af mælk.

Fem forskellige mælkestrøms-niveauer

Fem forskellige mælkestrøms-niveauer

Fem forskellige mælkestrøms-niveauer.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Find reservedele eller tilbehør

Gå til reservedele og tilbehør

Dele og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.1

ud af 5

17

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produkt

3
2

05/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

Feeding made easy

I am really impressed with these bottles, I had been given another make of bottle to use which was ok, but I find that these bottles are so much better. I found that for me they were easy to hold, nice and dainty, and the milk came out easily and satisfied my litle one. Fue to the design and size easily fitted in my change bag and hardly takes up any room. A defo thumbs up from me and my daughter.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF660/17 Classic PES baby bottle

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF660/17 Classic PES baby bottle

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

brilliant

very nice product .... simply brilliant...........

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF660/17 Classic PES baby bottle

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF660/17 Classic PES baby bottle

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

fab bottle

this bottle is easy to use , easy to clean and easy for baby to get the milk without too much coming out at once - RECOMMENDED! especially if moving on from breast feeding.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF660/17 Classic PES baby bottle

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF660/17 Classic PES baby bottle

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023. 

  1. En klinisk test viste, at ved to uger klynkede babyerne mindre end babyer, der fik mad med en anden slags flaske (testen blev udført af Institute of Child Health, London, 2008).

  2. En klinisk test viste, at ved 2 uger havde babyer, der fik mad med en Avent-flaske, mindre kolik end babyer, der fik mad med en flaske fra et andet førende mærke, især om natten.