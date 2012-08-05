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Udgået
2 flasker
125 ml
Sut designet til nyfødte
0 m+
Søvn og næring er altafgørende for dit spædbarns sundhed og velvære. Et vilkårligt klinisk forsøg blev udført for at klarlægge, om udformningen af spædbørns sutteflasker påvirker "børns adfærd". Det blev påvist, at Philips Avent Classic-sutteflasken reducerede klynken betydeligt med ca. 28 minutter pr. dag i forhold til den sutteflaske, der blev sammenlignet med (46 min. vs. 74 min., p=0,05). Dette gjaldt især om natten.**
Når spædbarnet spiser, lader det unikke skørt i Avent-sutten luft passere ind i sutteflasken i stedet for ned i barnets mave. Nøjagtigt som ved amning er det dit barn, der styrer strømmen af mælk.
Fem forskellige mælkestrøms-niveauer.
4.1
ud af 5
17
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produkt
sarski76
05/08/2012
United Kingdom
Feeding made easy
I am really impressed with these bottles, I had been given another make of bottle to use which was ok, but I find that these bottles are so much better. I found that for me they were easy to hold, nice and dainty, and the milk came out easily and satisfied my litle one. Fue to the design and size easily fitted in my change bag and hardly takes up any room. A defo thumbs up from me and my daughter.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF660/17 Classic PES baby bottle
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF660/17 Classic PES baby bottle
effcheto
29/07/2012
United Kingdom
brilliant
very nice product .... simply brilliant...........
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF660/17 Classic PES baby bottle
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF660/17 Classic PES baby bottle
MUMMYMAGM
29/07/2012
United Kingdom
fab bottle
this bottle is easy to use , easy to clean and easy for baby to get the milk without too much coming out at once - RECOMMENDED! especially if moving on from breast feeding.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF660/17 Classic PES baby bottle
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF660/17 Classic PES baby bottle
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023.
En klinisk test viste, at ved to uger klynkede babyerne mindre end babyer, der fik mad med en anden slags flaske (testen blev udført af Institute of Child Health, London, 2008).
En klinisk test viste, at ved 2 uger havde babyer, der fik mad med en Avent-flaske, mindre kolik end babyer, der fik mad med en flaske fra et andet førende mærke, især om natten.