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Udgået
1 flaske
260 ml
Sut med langsom gennemstrømning
1 m+
Søvn og næring er altafgørende for dit spædbarns sundhed og velvære. Et vilkårligt klinisk forsøg blev udført for at klarlægge, om udformningen af spædbørns sutteflasker påvirker "børns adfærd". Det blev påvist, at Philips Avent Classic-sutteflasken reducerede klynken betydeligt med ca. 28 minutter pr. dag i forhold til den sutteflaske, der blev sammenlignet med (46 min. vs. 74 min., p=0,05). Dette gjaldt især om natten.**
Når spædbarnet spiser, lader det unikke skørt i Avent-sutten luft passere ind i sutteflasken i stedet for ned i barnets mave. Nøjagtigt som ved amning er det dit barn, der styrer strømmen af mælk.
Fem forskellige mælkestrøms-niveauer.
4.3
ud af 5
126
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produkt
gshaw
26/02/2017
United Kingdom
A lovely soft teat that is comfortable for baby.
A good large size allowing for extra milk as my son grew hungrier. The teat is super soft and allows for a steady flow of milk. They are extremely easy to keep clean, with no hidden parts.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF563 Classic+ baby bottle
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF563 Classic+ baby bottle
isn2011
23/02/2017
United Kingdom
Great product and easy to adapt to
These bottles are great. LO seems be able to get on with them well however the only real downside is the ergonomics. They feel a bit angular. Also a decent size for everyday use.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF563 Classic+ baby bottle
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF563 Classic+ baby bottle
Lozzy02
31/01/2017
United Kingdom
Fabulous product
My little boy is 7 months old now and has started feeding himself with his bottle and this is the perfect size for his little hands. The stream of the milk is fast enough for him to get a constant stream but not too fast for it to cover him. They are so easy to wash as there aren't to many lumps and bumps on the bottle itself
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF563 Classic+ baby bottle
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF563 Classic+ baby bottle
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023.
En klinisk test viste, at ved to uger klynkede babyerne mindre end babyer, der fik mad med en anden slags flaske (testen blev udført af Institute of Child Health, London, 2008).
En klinisk test viste, at ved 2 uger havde babyer, der fik mad med en Avent-flaske, mindre kolik end babyer, der fik mad med en flaske fra et andet førende mærke, især om natten.