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  • God madning, god søvn
  • God madning, god søvn
  • God madning, god søvn
  • God madning, god søvn
  • God madning, god søvn
  • God madning, god søvn
  • God madning, god søvn
  • God madning, god søvn
  • God madning, god søvn
  • God madning, god søvn
  • God madning, god søvn
  • God madning, god søvn
  • God madning, god søvn
  • God madning, god søvn
  • God madning, god søvn
  • God madning, god søvn

Udgået

Philips AventClassic PES-sutteflaske

SCF666/17

3.9
| (13) Anmeldelser
God madning, god søvn
Klynken er den mest almindelige adfærd, når spædbørn græder. Philips Avent Advanced Classic-sutteflasken reducerer kolik*** og klynken markant. Klynken reduceres især om natten.**
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Får dit barn til at falde til ro, især om natten**

God madning, god søvn

  • 1 flaske

  • 330 ml

  • Sut med variabel gennemstrømning

  • 3 m+

Klinisk påvist reduktion af klynken

Klinisk påvist reduktion af klynken

Søvn og næring er altafgørende for dit spædbarns sundhed og velvære. Et vilkårligt klinisk forsøg blev udført for at klarlægge, om udformningen af spædbørns sutteflasker påvirker "børns adfærd". Det blev påvist, at Philips Avent Classic-sutteflasken reducerede klynken betydeligt med ca. 28 minutter pr. dag i forhold til den sutteflaske, der blev sammenlignet med (46 min. vs. 74 min., p=0,05). Dette gjaldt især om natten.**

Lader luft passere ind i sutteflasken i stedet for ned i barnets mave

Lader luft passere ind i sutteflasken i stedet for ned i barnets mave

Når spædbarnet spiser, lader det unikke skørt i Avent-sutten luft passere ind i sutteflasken i stedet for ned i barnets mave. Nøjagtigt som ved amning er det dit barn, der styrer strømmen af mælk.

Fem forskellige mælkestrøms-niveauer

Fem forskellige mælkestrøms-niveauer

Fem forskellige mælkestrøms-niveauer.

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Anmeldelser

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3.9

ud af 5

13

Anmeldelser

2

17/02/2012

Deutschland

Deutschland

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF666/17 Klassik-PES-Babyflasche

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF666/17 Klassik-PES-Babyflasche

28/07/2013

España

España

le doy un 10

es el unico biberon que pe gusta a mi hijo. compre de otras marcas y los uso de tapper

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF666/17 Classic PES baby bottle

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF666/17 Classic PES baby bottle

23/11/2012

France

France

Génial

Vu la différence de prix minime avec les classics avec bague d'adaptation j'aurai dû acheter ceux-là dès le départ!!! Car je tire mon lait et quel désarroi lorsque l'on renverse le lait car on a oublié de mettre la bague d'adaptation un matin où l'on est pas bien réveillée.....

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF666/17 Biberon Classic PES

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF666/17 Biberon Classic PES

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023. 

  1. En klinisk test viste, at ved to uger klynkede babyerne mindre end babyer, der fik mad med en anden slags flaske (testen blev udført af Institute of Child Health, London, 2008).

  2. En klinisk test viste, at ved 2 uger havde babyer, der fik mad med en Avent-flaske, mindre kolik end babyer, der fik mad med en flaske fra et andet førende mærke, især om natten.