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Udgået
SCF666/17
1 flaske
330 ml
Sut med variabel gennemstrømning
3 m+
Søvn og næring er altafgørende for dit spædbarns sundhed og velvære. Et vilkårligt klinisk forsøg blev udført for at klarlægge, om udformningen af spædbørns sutteflasker påvirker "børns adfærd". Det blev påvist, at Philips Avent Classic-sutteflasken reducerede klynken betydeligt med ca. 28 minutter pr. dag i forhold til den sutteflaske, der blev sammenlignet med (46 min. vs. 74 min., p=0,05). Dette gjaldt især om natten.**
Når spædbarnet spiser, lader det unikke skørt i Avent-sutten luft passere ind i sutteflasken i stedet for ned i barnets mave. Nøjagtigt som ved amning er det dit barn, der styrer strømmen af mælk.
Fem forskellige mælkestrøms-niveauer.
3.9
ud af 5
13
Anmeldelser
Fabienne1211
17/02/2012
Deutschland
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF666/17 Klassik-PES-Babyflasche
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF666/17 Klassik-PES-Babyflasche
cansadadelnick
28/07/2013
España
le doy un 10
es el unico biberon que pe gusta a mi hijo. compre de otras marcas y los uso de tapper
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF666/17 Classic PES baby bottle
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF666/17 Classic PES baby bottle
PREVOTATDADOU
23/11/2012
France
Génial
Vu la différence de prix minime avec les classics avec bague d'adaptation j'aurai dû acheter ceux-là dès le départ!!! Car je tire mon lait et quel désarroi lorsque l'on renverse le lait car on a oublié de mettre la bague d'adaptation un matin où l'on est pas bien réveillée.....
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF666/17 Biberon Classic PES
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF666/17 Biberon Classic PES
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023.
En klinisk test viste, at ved to uger klynkede babyerne mindre end babyer, der fik mad med en anden slags flaske (testen blev udført af Institute of Child Health, London, 2008).
En klinisk test viste, at ved 2 uger havde babyer, der fik mad med en Avent-flaske, mindre kolik end babyer, der fik mad med en flaske fra et andet førende mærke, især om natten.