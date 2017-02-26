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  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*

Udgået

Philips AventClassic-sutteflaske

SCF684/27

4.3
| (126) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produkt
Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
Mødre har sat deres lid til vores Classic-sutteflaske i 30 år, og den er fortsat mange mødres foretrukne valg. Den er udviklet til at give en behagelig og nem oplevelse med madning, og det er klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag.*
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Pålidelig i 30 år

Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*

  • 2 flasker

  • 260 ml

  • Sut med langsom gennemstrømning

  • 1 m+

Nem at få fat på takket være den unikke ventil på sutten

Den unikke ventil på sutten former sig efter babyens sutterytme. Mælken flyder kun i det tempo, som din baby vælger, så forspisning, gylpen, bøvsen og luft i maven undgås.

Klinisk påvist reduktion af klynken

Klinisk påvist reduktion af klynken

Søvn og næring er altafgørende for dit spædbarns sundhed og velvære. Et vilkårligt klinisk forsøg blev udført for at klarlægge, om udformningen af spædbørns sutteflasker påvirker "børns adfærd". Det blev påvist, at Philips Avent Classic-sutteflasken reducerede klynken betydeligt med ca. 28 minutter pr. dag i forhold til den sutteflaske, der blev sammenlignet med (46 min. vs. 74 min., p=0,05). Dette gjaldt især om natten.**

Ergonomisk form for maksimal komfort

Ergonomisk form for maksimal komfort

Med sin unikke form er sutteflasken nem at holde og gribe i alle retninger for maksimal komfort, selv for barnets små hænder.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

126

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produkt

26/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

A lovely soft teat that is comfortable for baby.

A good large size allowing for extra milk as my son grew hungrier. The teat is super soft and allows for a steady flow of milk. They are extremely easy to keep clean, with no hidden parts.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF563 Classic+ baby bottle

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF563 Classic+ baby bottle

23/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great product and easy to adapt to

These bottles are great. LO seems be able to get on with them well however the only real downside is the ergonomics. They feel a bit angular. Also a decent size for everyday use.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF563 Classic+ baby bottle

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF563 Classic+ baby bottle

31/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Fabulous product

My little boy is 7 months old now and has started feeding himself with his bottle and this is the perfect size for his little hands. The stream of the milk is fast enough for him to get a constant stream but not too fast for it to cover him. They are so easy to wash as there aren't to many lumps and bumps on the bottle itself

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF563 Classic+ baby bottle

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF563 Classic+ baby bottle

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023. 

  1. 0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011

  2. En klinisk test viste, at ved 2 uger havde babyer, der fik mad med en Avent-flaske, mindre kolik end babyer, der fik mad med en flaske fra et andet førende mærke, især om natten.