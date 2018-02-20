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  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*

Udgået

Philips AventClassic-sutteflaske

SCF686/17

4.4
| (113) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produkt
Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
Mødre har sat deres lid til vores Classic-sutteflaske i 30 år, og den er fortsat mange mødres foretrukne valg. Den er udviklet til at give en behagelig og nem oplevelse med madning, og det er klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag.*
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Pålidelig i 30 år

Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*

  • 1 flaske

  • 330 ml

  • Sut med variabel gennemstrømning

  • 3 m+

Nem at få fat på takket være den unikke ventil på sutten

Den unikke ventil på sutten former sig efter babyens sutterytme. Mælken flyder kun i det tempo, som din baby vælger, så forspisning, gylpen, bøvsen og luft i maven undgås.

Klinisk påvist reduktion af klynken

Klinisk påvist reduktion af klynken

Søvn og næring er altafgørende for dit spædbarns sundhed og velvære. Et vilkårligt klinisk forsøg blev udført for at klarlægge, om udformningen af spædbørns sutteflasker påvirker "børns adfærd". Det blev påvist, at Philips Avent Classic-sutteflasken reducerede klynken betydeligt med ca. 28 minutter pr. dag i forhold til den sutteflaske, der blev sammenlignet med (46 min. vs. 74 min., p=0,05). Dette gjaldt især om natten.**

Ergonomisk form for maksimal komfort

Ergonomisk form for maksimal komfort

Med sin unikke form er sutteflasken nem at holde og gribe i alle retninger for maksimal komfort, selv for barnets små hænder.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.4

ud af 5

113

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produkt

20/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Its very useful and good performance.

My litle girl realy like this bottles. Its very easy to use and easy to clean.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF686/17 Classic baby bottle

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF686/17 Classic baby bottle

10/09/2012

Deutschland

Deutschland

Nur zu Empfehlen

Kann jedem nur ans Herz legen auszuprobieren ob das Kind die Flasche nimmt. Wir sind super zufrieden!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF686/17 Klassik-Babyflasche

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF686/17 Klassik-Babyflasche

09/09/2011

Deutschland

Deutschland

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF686/17 Klassik-Babyflasche

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF686/17 Klassik-Babyflasche

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023. 

  1. 0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011

  2. 2 uger gamle spædbørn, der blev madet med en Philips Avent-sutteflaske, havde tendens til mindre kolik sammenlignet med børn, der blev madet med en traditionel sutteflaske. 2 uger gamle spædbørn, der blev madet med en Philips Avent-sutteflaske, klynkede mindre sammenlignet med børn, der blev madet med en flaske fra en anden førende producent.