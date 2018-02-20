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Udgået
1 flaske
330 ml
Sut med variabel gennemstrømning
3 m+
Den unikke ventil på sutten former sig efter babyens sutterytme. Mælken flyder kun i det tempo, som din baby vælger, så forspisning, gylpen, bøvsen og luft i maven undgås.
Søvn og næring er altafgørende for dit spædbarns sundhed og velvære. Et vilkårligt klinisk forsøg blev udført for at klarlægge, om udformningen af spædbørns sutteflasker påvirker "børns adfærd". Det blev påvist, at Philips Avent Classic-sutteflasken reducerede klynken betydeligt med ca. 28 minutter pr. dag i forhold til den sutteflaske, der blev sammenlignet med (46 min. vs. 74 min., p=0,05). Dette gjaldt især om natten.**
Med sin unikke form er sutteflasken nem at holde og gribe i alle retninger for maksimal komfort, selv for barnets små hænder.
4.4
ud af 5
113
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produkt
TomaszKowal
20/02/2018
United Kingdom
Its very useful and good performance.
My litle girl realy like this bottles. Its very easy to use and easy to clean.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF686/17 Classic baby bottle
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF686/17 Classic baby bottle
Snotty
10/09/2012
Deutschland
Nur zu Empfehlen
Kann jedem nur ans Herz legen auszuprobieren ob das Kind die Flasche nimmt. Wir sind super zufrieden!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF686/17 Klassik-Babyflasche
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF686/17 Klassik-Babyflasche
superbiker0815
09/09/2011
Deutschland
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF686/17 Klassik-Babyflasche
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF686/17 Klassik-Babyflasche
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023.
0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011
2 uger gamle spædbørn, der blev madet med en Philips Avent-sutteflaske, havde tendens til mindre kolik sammenlignet med børn, der blev madet med en traditionel sutteflaske. 2 uger gamle spædbørn, der blev madet med en Philips Avent-sutteflaske, klynkede mindre sammenlignet med børn, der blev madet med en flaske fra en anden førende producent.