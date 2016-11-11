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  • Opfordrer til spisning via sjov indlæring

Udgået

Philips AventLille dyb tallerken til små børn 6m+

SCF706/00

4
| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt
Opfordrer til spisning via sjov indlæring
Lille Philips Avent SCF706/00-skål til små børn og deres udviklingsstadier
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Skål designet til små børn

Opfordrer til spisning via sjov indlæring

  • Hvid

Udviklet i samarbejde med en førende børnepsykolog

Udviklet i samarbejde med en førende børnepsykolog

0 % BPA

Velegnet til mikroovn

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

5
3
2
1

11/11/2016

Suisse

Suisse

Bekræftet køber

Passt

Habe diesen Teller zur Einführung der Breikost gekauft. Bin mit dem Produkt sehr zufrieden, es lässt sich einfach reinigen ist rutschfest und kippt nicht.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF706/00 Tiefer Teller (klein), Kinder ab 6 Mon.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF706/00 Tiefer Teller (klein), Kinder ab 6 Mon.

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