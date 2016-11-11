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Udgået
Hvid
4.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
Akiam2
11/11/2016
Suisse
Bekræftet køber
Passt
Habe diesen Teller zur Einführung der Breikost gekauft. Bin mit dem Produkt sehr zufrieden, es lässt sich einfach reinigen ist rutschfest und kippt nicht.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF706/00 Tiefer Teller (klein), Kinder ab 6 Mon.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF706/00 Tiefer Teller (klein), Kinder ab 6 Mon.