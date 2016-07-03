ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

  • Opfordrer til spisning via sjov indlæring
  • Opfordrer til spisning via sjov indlæring
  • Opfordrer til spisning via sjov indlæring
  • Opfordrer til spisning via sjov indlæring

Udgået

Philips AventSæt af 2 tallerkener til småbørn 6m+

SCF708/00

3
| (3) Anmeldelser
Opfordrer til spisning via sjov indlæring
Philips Avent-tallerkensæt til små børn SCF708/00 til dit barns udviklingsstadier
Se alle fordele

Tallerkensæt designet til små børn

Opfordrer til spisning via sjov indlæring

  • Hvid

Udviklet i samarbejde med en førende børnepsykolog

Udviklet i samarbejde med en førende børnepsykolog

0 % BPA

Velegnet til mikroovn

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.0

ud af 5

3

Anmeldelser

4
2

03/07/2016

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Niedlich und praktisch

Wir hatten schon den Vorgänger, bei dem unsere Tochter die Zahlen am Rand sehr gern mochte. Aber auch die Bilder hier finden ihre Zustimmung. Die Teller sind robust, leicht zu reinigen und rutschen nicht weg.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF708/00 2-Schalen-Set für Kinder ab 6 Monaten

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF708/00 2-Schalen-Set für Kinder ab 6 Monaten

23/08/2012

Nederland

Nederland

Anti-slip is geweldig! Maar wordt niet meer schoon na een wortelhapje...

Leuk design en de anti-slip onderkant is erg handig. Helaas zijn mijn bordjes nu allebei niet meer wit, maar oranje/rood. Bepaalde hapjes kunnen afgeven (wortel, pompoen, biet) en ik krijg het echt niet schoon!

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF708/00 Set van twee peuterborden vanaf 6 maanden

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF708/00 Set van twee peuterborden vanaf 6 maanden

01/09/2013

Italia

Italia

si è rovinato dopo i primi utilizzi

dopo i primi utilizzi si è staccata la pellicola che copriva il disegno nel fondo del piatto. aggiungo che non ho mai lavato il prodotto in lavastoviglie o con prodotti aggressivi

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF708/00 Set 2 piatti fondi (6m+)

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF708/00 Set 2 piatti fondi (6m+)

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.