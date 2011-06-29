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  • Opfordrer til spisning via sjov indlæring
  • Opfordrer til spisning via sjov indlæring
  • Opfordrer til spisning via sjov indlæring
  • Opfordrer til spisning via sjov indlæring
  • Opfordrer til spisning via sjov indlæring
  • Opfordrer til spisning via sjov indlæring
  • Opfordrer til spisning via sjov indlæring
  • Opfordrer til spisning via sjov indlæring

Udgået

Philips AventMåltidssæt for små børn 6 m+

SCF716/00

4.1
| (19) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produkt
Opfordrer til spisning via sjov indlæring
Philips Avent-måltidssæt til små børn SCF716/00 til dit barns udviklingsstadier
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Måltidssæt til små børn

Opfordrer til spisning via sjov indlæring

  • BPA-fri

Udviklet i samarbejde med en førende børnepsykolog

Udviklet i samarbejde med en førende børnepsykolog

0 % BPA

Nem at rengøre og tåler opvaskemaskine

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.1

ud af 5

19

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produkt

2

29/06/2011

United Kingdom

United Kingdom

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF716/00 Toddler mealtime set 6m+

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF716/00 Toddler mealtime set 6m+

12/11/2012

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

sehr schönes Produkt

Schönes kinderfreundliches Design, gut zu reinigen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF716/00 Großes Ess-Lern-Set für Kinder ab 6 Monaten

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF716/00 Großes Ess-Lern-Set für Kinder ab 6 Monaten

12/11/2012

Deutschland

Deutschland

sehr schönes Produkt

Schönes kinderfreundliches Design, gut zu reinigen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF716/00 Großes Ess-Lern-Set für Kinder ab 6 Monaten

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF716/00 Großes Ess-Lern-Set für Kinder ab 6 Monaten

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