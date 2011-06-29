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Udgået
BPA-fri
4.1
ud af 5
19
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produkt
29/06/2011
United Kingdom
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF716/00 Toddler mealtime set 6m+
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF716/00 Toddler mealtime set 6m+
Jamy
12/11/2012
Deutschland
Bekræftet køber
sehr schönes Produkt
Schönes kinderfreundliches Design, gut zu reinigen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF716/00 Großes Ess-Lern-Set für Kinder ab 6 Monaten
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF716/00 Großes Ess-Lern-Set für Kinder ab 6 Monaten
Ninil72
12/11/2012
Deutschland
sehr schönes Produkt
Schönes kinderfreundliches Design, gut zu reinigen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF716/00 Großes Ess-Lern-Set für Kinder ab 6 Monaten
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF716/00 Großes Ess-Lern-Set für Kinder ab 6 Monaten