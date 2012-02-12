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Udgået
Mere praktiske måltider på farten
Philips Avent-sættet til madning på farten indeholder en stor tallerken opdelt i afsnit, to aftagelige små beholdere, en integreret babyske og en sugemåtte til forhindring af spild. Det er den perfekte rejseledsager for enhver rejsende mor.
Rejsesæt
Philips Avent-rejsesættet indeholder en stor tallerken opdelt i afsnit med låg og to aftagelige enkelttallerkerner med låg, der er perfekte til mellemmåltider eller mindre måltider
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5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
Tiache93
12/02/2012
France
parfait pour le transport.
Très pratique très ludique et pas trop enombrante. La ventouse est le détail qui fait la différence.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF724/00 Avent travel feeding set 6m+
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF724/00 Avent travel feeding set 6m+