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Udgået

Philips AventAvent rejsesæt til madning 6m+

SCF724/00

5

| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

Mere praktiske måltider på farten

Philips Avent-sættet til madning på farten indeholder en stor tallerken opdelt i afsnit, to aftagelige små beholdere, en integreret babyske og en sugemåtte til forhindring af spild. Det er den perfekte rejseledsager for enhver rejsende mor.

Se alle fordele

Beregnet til madning på farten

Mere praktiske måltider på farten

  • Rejsesæt

Rejsesæt til madning

Philips Avent-rejsesættet indeholder en stor tallerken opdelt i afsnit med låg og to aftagelige enkelttallerkerner med låg, der er perfekte til mellemmåltider eller mindre måltider

Sikre låg, så der ikke spildes, og beholderen hele tiden er hygiejnisk

Sikre låg, så der ikke spildes, og beholderen hele tiden er hygiejnisk

Med integreret babyske og sugemåtte

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

12/02/2012

France

France

parfait pour le transport.

Très pratique très ludique et pas trop enombrante. La ventouse est le détail qui fait la différence.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF724/00 Avent travel feeding set 6m+

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF724/00 Avent travel feeding set 6m+

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