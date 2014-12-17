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Udgået
SCF751/00
Drik, uden dryp
7 oz/200 ml
6 m+
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Den vinklede tud er udviklet til at hjælpe småbørn, så de lettere kan drikke uden at vippe hovedet for meget tilbage.
Denne Philips Avent-kop er fremstillet af BPA-frit materiale.
3.0
ud af 5
192
Anmeldelser
PhilipsAventTester27
17/12/2014
United Kingdom
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF751/13 Spout Cup
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF751/13 Spout Cup
PhilipsAventTester26
17/12/2014
United Kingdom
perfect grip
It has a great look and it is really easy to hold for a childs hand. I love it
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF751/13 Spout Cup
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF751/13 Spout Cup
PhilipsAventTester25
17/12/2014
United Kingdom
A training cup with 100% no leaks!
This product has great features, but best of all, in my experience I found it to be 100% leak proof!!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF751/13 Spout Cup
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF751/13 Spout Cup
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