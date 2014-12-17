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  • Drik, uden dryp
  • Drik, uden dryp
  • Drik, uden dryp
  • Drik, uden dryp
  • Drik, uden dryp
  • Drik, uden dryp
  • Drik, uden dryp
  • Drik, uden dryp
  • Drik, uden dryp
  • Drik, uden dryp
  • Drik, uden dryp
  • Drik, uden dryp

Udgået

Philips AventKop med drikketud

SCF751/05

3
| (192) Anmeldelser
Drik, uden dryp
Den nye BPA-frie Philips Avent-kop med drikketud har en patentanmeldt ventil, der garanterer, at der ikke kommer spild. Den bløde tud og håndtagene gør det nemt for dit barn at drikke af koppen. Nemt for dit barn, bekvemt for dig.
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Nem overgang fra flaske til bæger

Drik, uden dryp

  • Drik, uden dryp

  • 7 oz/200 ml

  • 6 m+

Alle delene tåler opvaskemaskine

Alle delene tåler opvaskemaskine

.

Vinklet tud forhindrer, at hovedet vipper

Vinklet tud forhindrer, at hovedet vipper

Den vinklede tud er udviklet til at hjælpe småbørn, så de lettere kan drikke uden at vippe hovedet for meget tilbage.

Denne kop er fremstillet af BPA-frit materiale

Denne kop er fremstillet af BPA-frit materiale

Denne Philips Avent-kop er fremstillet af BPA-frit materiale.

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Anmeldelser

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3.0

ud af 5

192

Anmeldelser

17/12/2014

United Kingdom

United Kingdom

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF751/13 Spout Cup

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF751/13 Spout Cup

17/12/2014

United Kingdom

United Kingdom

perfect grip

It has a great look and it is really easy to hold for a childs hand. I love it

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF751/13 Spout Cup

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF751/13 Spout Cup

17/12/2014

United Kingdom

United Kingdom

A training cup with 100% no leaks!

This product has great features, but best of all, in my experience I found it to be 100% leak proof!!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF751/13 Spout Cup

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF751/13 Spout Cup

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 