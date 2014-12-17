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Udgået
SCF751/07
Drik, uden dryp
7 oz/200 ml
6 m+
Ikke mere griseri! Den nye patenterede ventil sikrer, at der kun kommer vand ud, når barnet drikker af tuden.
Den vinklede tud er udviklet til at hjælpe småbørn, så de lettere kan drikke uden at vippe hovedet for meget tilbage.
Øvebægeret hjælper dit lille barn med at holde koppen og selv drikke. Disse håndtag er formet, så små hænder let kan gribe om dem, og de er samtidig belagt med gummi, så de ikke smutter ud af hånden.
3.0
ud af 5
192
Anmeldelser
PhilipsAventTester27
17/12/2014
United Kingdom
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF751/13 Spout Cup
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF751/13 Spout Cup
PhilipsAventTester26
17/12/2014
United Kingdom
perfect grip
It has a great look and it is really easy to hold for a childs hand. I love it
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF751/13 Spout Cup
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF751/13 Spout Cup
PhilipsAventTester25
17/12/2014
United Kingdom
A training cup with 100% no leaks!
This product has great features, but best of all, in my experience I found it to be 100% leak proof!!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF751/13 Spout Cup
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF751/13 Spout Cup
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