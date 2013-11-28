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Udgået
SCF753/03
Drik, uden dryp
260 ml
12m+
Hård tud
Ikke mere griseri! Den nye patenterede ventil sikrer, at der kun kommer vand ud, når barnet drikker af tuden.
Du skal blot fjerne ventilen, og så bliver tudekoppen til en kop med frit løb.
Den vinklede tud er udviklet til at hjælpe småbørn, så de lettere kan drikke uden at vippe hovedet for meget tilbage.
3.4
ud af 5
59
Anmeldelser
cgill82
28/11/2013
United Kingdom
Quality product and worked well
I liked this product however found that if my toddler dropped it, sometimes it leaked.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF753/00 Spout Cup
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF753/00 Spout Cup
Ali1974
11/10/2013
United Kingdom
My daughter loved using this cup!
This is a great cup that is really easy for a toddler to hold. I like the fact that it can be used with both babies and toddlers saving you money.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF753/00 Spout Cup
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF753/00 Spout Cup
Loobylooloo
01/10/2013
United Kingdom
Great cup, easy to hold
Perfect flow for drinking. Easy to hold. Comes apart easily to clean in dishwasher
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF753/00 Spout Cup
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF753/00 Spout Cup
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