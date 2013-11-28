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  • Drik, uden dryp
  • Drik, uden dryp
  • Drik, uden dryp
  • Drik, uden dryp
  • Drik, uden dryp
  • Drik, uden dryp
  • Drik, uden dryp
  • Drik, uden dryp
  • Drik, uden dryp
  • Drik, uden dryp
  • Drik, uden dryp
  • Drik, uden dryp

Udgået

Philips AventKop med drikketud

SCF753/03

3.4
| (59) Anmeldelser
Drik, uden dryp
Den nye BPA-fri kop med drikketud fra Philips Avent har en patentanmeldt ventil, der garanterer, at der ikke kommer spild. De bløde, skridsikre håndgreb sikrer, at det er nemt for små hænder at holde om koppen, og den hårde drikketud tåler bid. Nemt for dit barn, bekvemt for dig.
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Nem overgang fra flaske til bæger

Drik, uden dryp

  • Drik, uden dryp

  • 260 ml

  • 12m+

  • Hård tud

Helt tæt! Mødre bekræfter det

Ikke mere griseri! Den nye patenterede ventil sikrer, at der kun kommer vand ud, når barnet drikker af tuden.

Kan let omdannes til en kop med frit løb

Du skal blot fjerne ventilen, og så bliver tudekoppen til en kop med frit løb.

Vinklet tud forhindrer, at hovedet vipper

Vinklet tud forhindrer, at hovedet vipper

Den vinklede tud er udviklet til at hjælpe småbørn, så de lettere kan drikke uden at vippe hovedet for meget tilbage.

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Anmeldelser

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3.4

ud af 5

59

Anmeldelser

28/11/2013

United Kingdom

United Kingdom

Quality product and worked well

I liked this product however found that if my toddler dropped it, sometimes it leaked.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF753/00 Spout Cup

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF753/00 Spout Cup

11/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

My daughter loved using this cup!

This is a great cup that is really easy for a toddler to hold. I like the fact that it can be used with both babies and toddlers saving you money.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF753/00 Spout Cup

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF753/00 Spout Cup

01/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Great cup, easy to hold

Perfect flow for drinking. Easy to hold. Comes apart easily to clean in dishwasher

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF753/00 Spout Cup

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF753/00 Spout Cup

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 