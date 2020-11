Drik, uden dryp

Den nye BPA-fri kop med drikketud fra Philips Avent har en patentanmeldt ventil, der garanterer, at der ikke kommer spild. De bløde, skridsikre håndgreb sikrer, at det er nemt for små hænder at holde om koppen, og den hårde drikketud tåler bid. Nemt for dit barn, bekvemt for dig. Se alle fordelene