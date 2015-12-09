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  • Drik, uden dryp
  • Drik, uden dryp
  • Drik, uden dryp
  • Drik, uden dryp
  • Drik, uden dryp
  • Drik, uden dryp
  • Drik, uden dryp
  • Drik, uden dryp
  • Drik, uden dryp
  • Drik, uden dryp
  • Drik, uden dryp
  • Drik, uden dryp

Udgået

Philips AventKop med drikketud

SCF755/05

2.3
| (41) Anmeldelser
Drik, uden dryp
Den nye Philips Avent BPA-frie kop med drikketud har en patentanmeldt ventil, der garanterer, at der ikke kommer spild. Tuden, der tåler at blive bidt i, og håndtagene gør det nemt for dit barn at drikke af koppen. Nemt for dit barn, bekvemt for dig.
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Nem overgang fra flaske til bæger

Drik, uden dryp

  • Drik, uden dryp

  • 12 oz/340 ml

  • 18 m+

Helt tæt! Mødre bekræfter det

Ikke mere griseri! Den nye patenterede ventil sikrer, at der kun kommer vand ud, når barnet drikker af tuden.

Kan let omdannes til en kop med frit løb

Du skal blot fjerne ventilen, og så bliver tudekoppen til en kop med frit løb.

Vinklet tud forhindrer, at hovedet vipper

Vinklet tud forhindrer, at hovedet vipper

Den vinklede tud er udviklet til at hjælpe småbørn, så de lettere kan drikke uden at vippe hovedet for meget tilbage.

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Anmeldelser

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2.3

ud af 5

41

Anmeldelser

09/12/2015

Deutschland

Deutschland

Endlich ein Becher der NICHT tropft

Wir sind schon lange auf der Suche nach einem Becher der nicht tropft für nachts. Mein Sohn ist schon fast 3 und trinkt schon lange aus dem Glas aber nachts ist man doch etwas schlaftrunken und ein nasses Bett ist nicht so wirklich toll. Wir hatten etliche Becher verschiedenster Firmen und obwohl wir den Strohhalm Becher hatten und auch die Flaschen hab ich fast 3 Jahre gebraucht um den Becher auszuprobieren. Erst war das mit dem Ventil etwas fummelig aber jetzt muss ich sagen der Becher ist super, tropft nicht und lässt sich nicht zerkauen. Prima!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF755/05 Becher mit Trinkschnabel

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF755/05 Becher mit Trinkschnabel

05/02/2015

Deutschland

Deutschland

tropft nicht

Es tropft tatsächlich gar nicht. Das Ventil mache ich immer direkt nach der Reinigung rein und so ist noch nie was ausgelaufen. Sollte mein kleiner wieder einmal auf die Idee kommen, den Trinkbecher im hohen Bogen auf den Boden zu werfen finde ich dann doch 2-3 tropfen :-) ein wirklich tolles Produkt aus dem mein kleiner ohne Probleme sofort und gerne getrunken hat.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF755/05 Becher mit Trinkschnabel

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF755/05 Becher mit Trinkschnabel

05/01/2023

Portugal

Portugal

Copo é excelente

Usei para o meu primeiro filho e estou a usar para o segundo. O copo não derrama, a criança pode carregar para onde quiser e beber quando tiver sede. Meus filhos usam desde os 6 meses e aprenderam a usá-lo muito rápido. Vai a lava-loiça e para mim é fácil de limpar.

Fordele

Não derrama, fácil de usar, fácil de lavar, leva para todo sítio

Ulemper

Não é fácil de encontrar para comprar

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF755/05 Copo com bico

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF755/05 Copo com bico

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 